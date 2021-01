Na drugem letošnjem veleslalomu v Adelbodnu le en Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tem, ko je naš prvi veleslalomist Žan Kranjec zaradi bolečin v hrbtu še pred včerajšnjo veleslalomsko preizkušnjo za svetovni pokal v Adelbodnu zapustil Švico, je kot edini slovenski predstavnik ostal Štefan Hadalin. Ta je v petek na klasični preizkušnji prišel do 19. mesta, danes se bo v boj za nove točke svetovnega pokala podal s štartno številko 47.

Šesti moški veleslalom sezone bo ob 10.30 odprl domačin Loic Meillard, vodilni smučar veleslalomskega seštevka svetovnega pokala, prav tako domačin Marco Odermatt, pa ima štartno številko tri. V petek je Odermatt zasedel tretje mesto, zaostal je za zmagovalcem Alexisom Pinturaultom in drugouvrščenim Filipom Zubčićem. Danes Hrvat in Francoz nosita štartni številki pet in šest.

Druga vožnja se bo začela ob 13.30.

Adelboden, veleslalom, štartna lista:

