Po srečanju s smrtjo: Bolje živeti kratko, a polno življenje, kot dolgo in brez strasti #video

Aaron "AJ" Muss bo v soboto, 19. januarja 2019, eden od 110 tekmovalcev na štartu paralelnega veleslaloma na Rogli, kjer bo poskušal izboljšati lanski rezultat, ko je bil šesti, kar je do zdaj njegov najboljši dosežek v svetovnem pokalu. Šesti je bil tudi lani v Cortini d'Ampezzo.

Kdo sploh je "AJ" Muss? Na kratko: 24-letnik, ki sanja o tem, da bi postal čim boljši v svoji športni panogi, alpskem deskanju. In se pri tem še zabavati.

Kaj meni o Rogli, Sloveniji in slovenskih deskarjih?

Zaljubljen v alpsko deskanje

Na snežno desko ga je pri dveh letih v Koloradu postavil oče. Na kratko se je poskusil tudi v alpskem smučanju, ljubezni njegove mame, a ta športna panoga med Američani ne velja za tako "kul" kot deskanje, pravi, pri tem pa dopušča možnost, da bi, če bi odraščal v Evropi, morda res raje stopil na alpske smuči kot na desko. "Najverjetneje bi me videli v hitrih disciplinah," predvideva Američan, ki ga med "alpinci" najbolj navdušuje Norvežan Aksel Lund Svindal.

Ko življenje nenadoma obvisi na nitki

Njegova kariera bi se lahko končala že aprila 2014, pri rosnih 20 letih, ko se je po rutinski operaciji komolca, ki si ga je poškodoval na tekmi med bližnjim srečanjem z enim od vratic, pojavil zaplet in je padel v komo.

Dan po rutinski operaciji komolca so se pojavili zapleti in njegovo življenje je viselo na nitki. "Če mama sredi noči ne bi preverjala, kako sem, in me našla nezavestnega, me danes ne bi bilo več," pravi Muss. "Dan po operaciji komolca so me odpustili domov, kjer bi nadaljeval okrevanje, a so se pojavile težave s srcem in pljuči. Zdravniki še zdaj ne vedo, kaj se je zgodilo. Ogromno negativnih stvari se je nakopičilo v enem samem trenutku.

Mama me je okrog 3. ure zjutraj našla nezavestnega in takoj poklicala reševalce. Zaradi nujnosti stanja bi me morali v bolnišnico v Denver prepeljati s helikopterjem, a zaradi neurja to ni bilo mogoče, zato so poskusili z reševalnim vozilom. Od našega doma do Denverja je približno uro in 40 minut vožnje. V tem času se mi je v reševalnem vozilu ustavilo srce in morali so me oživljati. Za nameček je bil zaradi obnovitvenih del zaprt predor med Denverjem in Summit Countyjem.

K sreči so ga za reševalce odprli,a so ga takoj spet zaprli, tako da je moja mama, ki je v avtu vozila za rešilcem, ostala pred zaprtim predorom in trepetala za moje življenje. Nekaj dni sem bil v komi, zaradi zapletov imam manjšo možgansko poškodbo, ki se kaže v slabšem spominu. Zelo težko si zapomnim imena, na primer. Na novo sem se moral naučiti govoriti, brati in hoditi," se AJ spominja težke življenjske preizkušnje.

Operacija srca in konec kariere ali ...?

Zdravniki so mu takrat odsvetovali nadaljnje športno udejstvovanje, moral se je odločiti med posegom na srcu, ki bi končal njegove zdravstvene težave, a bi se moral odpovedati športu na vrhunski ravni, ali pa, da z luknjo na srcu živi naprej in tvega, da se znova pojavijo zapleti.

Odločil se je za zadnje, odločitev pa utemeljuje z naslednjimi besedami: "Raje bi bil mrtev, kot da se ne bi smel ukvarjati s športom. Zame je šport in to, kar rad počnem, pomembnejše od življenja samega. Raje bi živel kratko, a polno življenje kot pa dolgo življenje, v katerem ne bi smel početi stvari, ki jih imam rad."

Foto: Urban Meglič/Sportida

Močnejši kot kadarkoli prej

Neverjetno, ampak po vsej kalvariji se je v deskanje vrnil močnejši kot kadarkoli prej. Lani je bil dvakrat šesti, dočakal je tudi svoj krstni nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer si je odkrito želel olimpijskega odličja, pristal pa je na 20. mestu. Tudi letos je solidno začel sezono. Na uvodni tekmi v Carezzi je bil sedmi, v Cortini pa je tekmo sklenil na 8. mestu. Sam predvideva, da se razlog skriva v mentalni trdnosti.

Vzornik Žan Košir

Eden od njegovih največjih vzornikov je slovenski deskar, nosilec treh olimpijskih medalj Žan Košir. "Prav zaradi Žana, ki ga izjemno spoštujem, se po njem zgledujem in včasih tudi treniram, ter zaradi Philippa Schocha, dvakratnega olimpijskega prvaka v deskanju (Salt lake City 2002 in Torino 2006), ter njegovega brata Simona sem si tako želel uspeti v deskanju in sanjal o tem, da bi se uvrstil na olimpijske igre. Res sem si želel postati olimpijec in ker sem vedel, da sem v deskanju konkurenčen, sem se odločil, da bom poskusil po tej poti," je priznal Muss.

Foto: Getty Images

Brez staršev bi o deskarski karieri lahko le sanjal

Za možnost, da se je sploh lahko posvečal deskanju, je predvsem hvaležen staršem. "Brez njih in njihove podpore nič od tega ne bi bilo mogoče. Ko sem bil mlajši, so me tudi finančno podpirali," je povedal sin odvetnice, ta ga spremlja skoraj na vsaki tekmi, zanj bo pesti stiskala tudi v soboto na Rogli, in gradbenika. Danes se financira predvsem s pomočjo sponzorjev, med njimi sta tudi prej omenjena deskarska brata Schoch.

Stroške krije iz lastnega žepa

"Uradno sem član ameriške deskarske B-ekipe, kar je seveda nenavadno, saj glede na rezultate spadam v ekipo A, a če bi mi to priznali, bi mi ameriška zveza morala nameniti več denarja," je pojasnil. Večino stroškov tako krije iz lastnega žepa. "Zagotovil sem si svojega trenerja, fizioterapevta in spremljevalno osebje. Večino stroškov krijem s pomočjo sponzorjev," je povedal.

Prostor za še eno ljubezen

Deskanje pa ni edina strast v življenju Aarona "AJ" Mussa. V poletnem obdobju veliko pozornosti namenja tudi dirkanju z avtomobili. "Tekmujem v driftanju. Pet dni na teden se pripravljam za deskarsko sezono, dan ali dva pa si vzamem za dirkanje," je povedal voznik beemveja.

O poškodbi hrbta: Ni smrtno nevarna, je pa boleča

Muss to sezono zaradi poškodbe hrbta, ki se mu je zgodila tik pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu, trenira zgolj paralelni veleslalom, medtem ko je slalom postavil na stranski tir. "Poletje sem, podobno kot Žan, preživel bolj sproščeno, vzel sem si čas za športe v naravi, potem pa sem si septembra spet poškodoval hrbet. Sicer ne gre za nevarno poškodbo, ni nevarnosti, da bi ostal paraliziran, poškodba bi morala biti višje, je pa vsekakor boleča."

Hvalnice organizatorjem

V soboto bo že četrto leto zapored tekmoval na Rogli, ki je poleg Cortine njegovo najljubše prizorišče v svetovnem pokalu. "Proga na Rogli je vedno izjemno dobro pripravljena, organizatorji se res zelo potrudijo," je polaskal organizatorjem. Naslednjo tekmo v Moskvi bo izpustil in se osredotočil na svetovno prvenstvo, ki bo zaradi domačega prizorišča (Park City) imelo še posebno težo. Na priprave je povabil tudi Koširja.