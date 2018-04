Tivoli se bo spremenil v gladiatorsko areno: zapele bodo pesti #video

Napoved WFC 22 (19. maj)

Borilna organizacija WFC je v preteklosti v Sloveniji že priredila prave gladiatorske bitke, po katerih prav nihče ni ostal ravnodušen. Zgodba, ki se je začela pred več kot desetletjem, je v tem času doživela že 25 predstav po Evropi, tokrat pa se po krajšem premoru vrača v legendarno Halo Tivoli. Ta bo 19. maja gostila 11 borb v različnih težnostnih kategorijah.

"Po dolgih letih se obeta spet nor WFC-spektakel, ki ga že vsi nestrpno pričakujejo. Videli bomo 11 borb domačih in tujih borcev. Vračamo se v 'old school' WFC-pretepanje, kot smo ga bili vajeni prvih deset dogodkov. Ljudem bomo dali tisto, za kar so plačali," obljublja nepozaben spektakel šef WFC Zlatko Mahić.

Mahič: Videli bomo vse najboljše Slovence

Na takih dogodkih ne manjka lepih deklet. Foto: WFC

Ljubitelji borilnih veščin bodo lahko videli tudi dva slovenska obračuna. V generalki pred glavno borbo večera se bosta v kategoriji do 77 kilogramov udarila Bojan Kosednar - Želva in Marko Vardjan, v še sedem kilogramov težji kategoriji pa bomo lahko spremljali slovenski derbi med Markom Drmonjićem in Vitom Špicem.

Čeprav na borilni listi ni imen, kot so Bor Bratovž, Samo Petje, Denis Porčič in Miran Fabjan -zadnji je trenutno celo v zaporu -, Mahić trdi, da so tukaj vsi najboljši slovenski borci: "Videli bomo trenutno vse najboljše slovenske borce in še veliko mladih upov, ki jih želimo graditi. Povprečna starost je dvajset let."

Bolgara bo skušal s prestola vreči izkušeni Brazilec. Foto: WFC

Glavna borba večera: Savov vs. Pele

Glavna borba večera ne bo imela slovenskega pridiha. Naslov WFC-prvaka v srednji kategoriji bo branil Svetlozar Savov, ki je znotraj WFC še neporažen v šestih nastopih in bo lovil svojo 17. zmago v profesionalni karieri.

Savov se bo spopadel s pionirjem tega športa, Brazilcem Josejem Landijem. Že 44-letni brazilski borec se približuje 50 profesionalnim borbam v svoji več kot 20-letni karieri. Landi, ki se ga je zaradi njegovih uničujočih udarcev z nogami oprijel vzdevek Pele, bi lahko bil velik zalogaj za 15 let mlajšega Bolgara.

V soboto neposredni prenos treninga na Siol.net

Alistair Overeem je eden najboljših MMA-borcev na svetu v težki kategoriji. Foto: Getty Images Nekaj občutka, kaj naš čaka maja, bomo dobili že to soboto, ko bo na Siol.net neposredni prenos treninga večine udeležencev majskega dogodka. Vse skupaj bo vodil legendarni trener Lucien Carbin, ki velja za enega najbolj spoštovanih in uspešnih trenerjev na svetu. Med drugim je pod njegovim okriljem zablestel tudi zdajšnji zvezdnik UFC Alistair Overeem.

"Njegovi uspehi govorijo sami zase. Naredil je več kot 50 šampionov, med katerimi so Alistar Overeem, Tyron Spong ... Ko ga boste poslušali, boste sami videli, zakaj tako mislim. Potoval sem po vsem svetu in treniral povsod, tako da vem, kdo je pravi," hvali Carbina tudi Mahič.

Ta je za konec dodal, da bo sobotni trening udeležencev WFC 22 odprt za vse, vseeno pa upa, da se jih bo več odločilo za možnost, da si vse skupaj ogledajo prek spleta.

Spored WFC 22: Spored borb – po pravilih MMA: 84 kg Svetlozar Savov (Bolgarija) - Pele Landi (Brazilija) *

77 kg Bojan Kosednar (Slovenija) - Marko Vardjan (Slovenija)

66 kg Matjaž Vičar (Slovenija) - Muslim Danaev (Čečenija)

+93 kg Viktor Vasić (BiH) - Ardian Gashi (Avstrija)

84 kg Marko Drmonjič (Slovenija) - Vito Špic (Slovenija)

66 kg Lemmy Krušič (Slovenija) - Darko Banović (Avstrija)

77 kg Vaso Bakočević (Črna Gora) - Arber Murati (Albanija) *

+93 kg Luka Podkrajšek (Slovenija) - Roman Blaschek (Avstrija)

70 kg Rok Oslakovič (Slovenija) - Carlo Vinci (Italija)

66 kg Nejc Preložnik (Slovenija) - Antonio LeRose (Italija) * za naslov WFC prvaka. Spored borb – po pravilih K1: 85 kg Mourad Derbal (Alžirija) - Aleksander Stankov (Slovenija)