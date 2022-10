Kje prevzamem startno številko in darilo?

Začnimo s štartno številko, saj brez nje enostavno ne bo šlo.

Startno številko in darilo v obliki športne torbe lahko prevzamete samo na sejmu Tečem med 20. in 23. oktobrom v Stekleni dvorani na Gospodarskem razstavišču. Odpiralni časi so v spodnjem modrem okvirju, sejem pa je od starta tekov oddaljen približno kilometer in pol.

Foto: Sportida

Prevzem startnih številk in čipov: v petek, 21. oktobra 2022: od 9.00 do 19.00

v soboto, 22. oktobra 2022: od 9.00 do 19.00

v nedeljo, 23. oktobra 2022: od 6.30 do 8.30

Za prevzem nujno potrebujete potrdilo o prijavi na VW 26. Ljubljanski maraton, ki ste ga v svoj poštni predal prejeli ob plačilu startnine. Poleg potrdila morate ob dvigu predložiti tudi osebni dokument.

Če ste potrdilo (vavčer) izgubili, si ga natisnite v spletni prijavnici na uradni spletni strani maratona (tam, kjer ste se prijavili).

Kje lahko spremenim dolžino trase in ime tekača?

Če bi želeli zamenjati dolžino ali bi namesto vas tekel nekdo drug, lahko menjavo opravite samo na sejmu Tečem, in sicer na istem mestu, kjer poteka prevzem startnih številk.

Program v nedeljo, 23. oktobra 8.30: nastop tolkalne skupine STROJMACHINE 8.55: nagovor župana Zorana Jankovića 9.00: nastop tolkalne skupine STROJMACHINE 9.00: start teka na 42 in 21 km ter 21 km za ročne kolesarje



9.35: nastop tolkalne skupine STROJMACHINE 9.45: start teka na 10 km

Kje lahko parkiram, se preoblečem in olajšam?

Osrednji del nedeljskih tekov bo potekal v središču Ljubljane:

- če se boste v Ljubljano pripeljali z avtom na dan dogodka, se odpravite na pot dovolj zgodaj – prvi start, na 42 in 21 kilometrov, je ob 9. uri, drugi, na 10 kilometrov, je ob 9.45,

- parkiranje bo ta dan povsod v Ljubljani (kjer ne bo zapore) brezplačno, enako velja za avtobuse mestnega potniškega prometa,

- če do nedelje še ne boste prevzeli startne številke, lahko to storite od 6. ure zjutraj na sejmu Tečem,

Foto: Sportida

- garderobni šotor bo na Trgu republike, prav tako sanitarije; urejen bo tudi dostop do pitne vode,

- pred tekom se je dobro ogreti in opraviti raztezne vaje, kar bo omogočeno v okolici prizorišča,

- startno številko si obvezno pripnite na prsni ali trebušni del telesa,

- oba starta (prvi ob 9. uri na 42, 21 ter drugi na 10 km ob 9.45) bosta na Slovenski cesti, v bližini Drame, cilj vseh treh tekov pa na Kongresnem trgu,

- do starta boste dostopali z leve in desne strani Slovenske ceste, na voljo pa bodo startni prekati od A, B, C, D in E, vhodi v cone pa so od zadaj,

- oznake prekatov A, B, C, D, E so zapisane tudi na vaši startni številki, organizatorji pozivajo, da se pravočasno razvrstite v ustreznega.

Start na 42 in 21 kilometrov bo za elitne tekače, udeležence državnega prvenstva na 21 kilometrov ter tekače v Coni A ob 9. uri, na nekaj minut pa bodo s starti sledili še tekači v preostalih conah.

Start na 10 kilometrov bo za tekače v Coni A ob 9.45, na nekaj minut pa bodo s starti sledili še tekači, razvrščeni v preostale cone.

Vse trase so uradno izmerjene, vmesne rezultate bodo beležili na vsakih pet kilometrov, na vseh trasah in v cilju je na voljo prva pomoč.

Ob prečkanju ciljne črte bo vsak tekač dobil medaljo, voda bo udeležence čakala na vodni postaji približno 300 metrov naprej, zato organizatorji prosijo, da se čim hitreje pomikate naprej.

Medalja, ki jo bodo prejeli tekači na 21 in 42 kilometrov.

Kje dobim kaj za pod zob?

Organizatorji prosijo, da se tekači po prihodu v cilj čim prej sprehodijo do Trga republike, kjer bo postavljen servisni prostor. Tam bo na voljo tudi okrepčevalnica (juha, voda …), v garderobnem šotoru bodo tekači lahko prevzeli svojo opremo, imeli bodo tudi možnost za graviranje kolajn.

Kje lahko spremljam tekače?

Navijači bodo svoje prijatelje, sorodnike, sodelavce, pa tudi aktualnega predsednika države Boruta Pahorja na trasi lahko spremljali s pomočjo mobilne aplikacije, celoten dogodek pa bomo v živo prenašali tudi na spletni strani Siol.net in velikih zaslonih ob trasi. Tekači bodo kmalu po koncu teka na svoj telefon prejeli sporočilo z rezultatom.

Glede na število prijavljenih tekačev – na sobotne in nedeljske teke se je prijavilo več kot 17 tisoč tekačev – in če tej številki prištejemo še spremljevalce, gledalce in druge navijače, ugotovimo, da se v Ljubljani obeta pester konec tedna, v katerem bo uživalo od petindvajset do trideset tisoč obiskovalcev.

