Turki s pritožbo na Cas

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je zaradi kršenja finančnega fair playa turškemu Trabzonsporju prepovedala nastope v eni sezoni evropskih tekmovanj. Iz vodilnega kluba turškega prvenstva pa so danes že napovedali pritožbo na športno razsodišče (Cas) v Lozani.

Pri Uefi so zapisali, da klubu ni uspelo izpolniti pogojev, ki so mu jih dali ob dogovoru leta 2016, ko so odkrili, da je kršil pravila.

Pravila finančnega fair playa so uvedli leta 2011 z namenom, da bi ustavili prekomerno porabo sredstev oziroma preprečili, da bi bogati lastniki klubov kupovali uspeh z velikimi finančnimi injekcijami.

Trabzonspor bo izključen iz evropskih tekmovanj v sezoni 2020/21 ali 2021/22.

"Čeravno spoštujemo odločitev, pa bi radi poudarili, da se z njo ne strinjamo, da so naši odvetniki drugega mnenja," je klub zapisal v izjavi za javnost in napovedal, da bo v desetdnevnem roku vložil pritožbo na Cas.

Trabzonspor vodi v turškem prvenstvu zahvaljujoč razliki v golih pred Basaksehirjem, do konca je še osem krogov. Sezona se bo po prekinitvi zaradi koronavirusne pandemije nadaljevala predvidoma 12. junija.