Cas zavrnil pritožbo Rusije

Mednarodno športno razsodišče (Cas) je zavrnilo pritožbo Rusije zoper njen suspenz, ki ji ga je naložil Mednarodni olimpijski komite (Mok), so danes sporočili iz Casa. Mok je oktobra lani suspendiral Ruski olimpijski komite (ROC) zaradi kršitve ozemeljske celovitosti Ukrajine.

Izvršni komite Moka se je 12. oktobra 2023 odzval na odločitev nacionalnega olimpijskega komiteja Rusije, da priključi štiri ukrajinske regije Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk.

Za Mok je bilo to dejanje kršitev olimpijske listine, ker s tem Rusija krši ozemeljsko celovitost Ukrajine. Cas je zdaj potrdil odločitev, ki jo je skušala izpodbijati Rusija, in ugotovil, da Mok "ni kršil načel zakonitosti, enakosti, predvidljivosti ali sorazmernosti".

Mok je že sporočil, da pozdravlja odločitev razsodišča.

Od suspenza ROC ne sme več delovati kot nacionalni olimpijski komite v okviru olimpijske družine. Prav tako ne prejema več finančnih prispevkov Moka.

Posebni pogoji, pod katerimi se ruski športniki lahko udeležijo mednarodnih tekmovanj

Še naprej veljajo posebni pogoji, pod katerimi se ruski športniki lahko udeležijo mednarodnih tekmovanj. Posamezni športniki iz Rusije in Belorusije lahko pod določenimi pogoji dobijo dovoljenje za nastop na olimpijskih igrah v Parizu, če izpolnjujejo kvalifikacijske pogoje. Tako kot pri vrnitvi na mednarodna tekmovanja je predpogoj, da lahko v Parizu nastopijo le pod nevtralno zastavo.

Ekipe za nastop v Parizu niso dobile zelene luči. Posamezniki obeh držav ne smejo poslušati svojih himen, prav tako so jim prepovedali nositi državne simbole in zastave. Poleg tega ti športniki ne smejo imeti nobene povezave z vojsko in varnostnimi organi ali dejavno podpirati vojne proti Ukrajini.