Enako pomembni kot treningi: vrhunsko sestavljeni jedilniki

Prehrana ima pomembno vlogo pri kolesarjenju, skoraj toliko kot treningi. Vpliva na to, koliko energije ima kolesar na dirki in kako si po treningu opomore, zato profesionalne kolesarske ekipe zaposlujejo svoje kuharje in strokovnjake za prehrano, ki skupaj z zdravniki poskrbijo, da kolesarji dobijo točno tisto, kar potrebujejo za vsak obrok in med samo vožnjo.

Največja kolesarska dirka Tour de France je eden od najbolj gledanih dogodkov na svetu, ki zahteva tudi poseben prehranski pristop. Kolesarji na Dirki po Franciji dnevno porabijo od 4.000 do 6.000 kalorij, zato imamo nepoznavalci večkrat občutek, da lahko pojejo čisto vse, kar si zaželijo.

A resnica je povsem drugačna, saj so profesionalni kolesarji profesionalci 24 ur na dan, zato prehrane ne prepuščajo naključju, ampak visoko usposobljenim strokovnjakom, ki za vsak dan sproti, za vsak ovinek na poti, klanec in prosti dan, natančno izračunajo, koliko česa morajo zaužiti, da bo njihovo telo delovalo kot vrhunsko usposobljen stroj.

Sestavine in jedi vedno natančno stehtajo in poskrbijo, da tekmovalec zaužije dovolj kaloričen obrok. Telesna zmogljivost je veliko boljša, če kolesar zaužije hranljiv, sveže pripravljen obrok namesto industrijsko pripravljenega prigrizka, ki ga samo za silo nasiti.

Med Dirko po Franciji je poraba energije odvisna od težavnosti etape. Na ravninskih etapah tako kolesarji v povprečju porabijo 3.000 kalorij, na najtežjih gorskih etapah pa 5.000 ali 6.000 kalorij.

Tesno sodelovanje med strokovnjaki, da so prehranski cilji izpolnjeni

Prostor, kjer se ekipa Bahrain Victorious vsako jutro zbere na krepčilnem zajtrku. Foto: Charly Lopez

"Prehranski oddelek sodeluje s kuharjema Alenom Rožičem in Vladom Hrvatinom, ki morata spoštovati visoke standarde priprave in brezhibno kakovost sestavin za jedi za kolesarje," je povedal Nicola Maria Moschetti, strokovnjak za prehrano ekipe Bahrain Victorious, ki med drugim prisega na najkakovostnejše izdelke iz slovenskega mleka.

Mobilna kuhinjska enota, kjer kuharji in nutricionisti vsak dan poskrbijo, da so jedi vedno sveže in raznolike tudi med dirko, ko so ves čas na terenu. Foto: Bettiniphoto

Ena najuspešnejših kolesarskih ekip na svetu se namreč v veliki meri zanaša na izdelke Ljubljanskih mlekarn, saj jih odlikujejo najvišja kakovost, hranilnost in svežina. Velik delež prehrane predstavljajo prav mlečni izdelki, ker so med zajtrkom, kosilom in večerjo kolesarjev Bahrain Victorious vedno prisotni mleko, jogurt in lahki sir.

Drugič državni prvak in nosilec pikčaste majice na Dirki po Franciji

Foto: Reuters

V letošnji sezoni v ekipi Bahrain Victorious ob mednarodno pestri zasedbi kolesarijo tudi trije izvrstni slovenski kolesarji – Matej Mohorič, Domen Novak in Jan Tratnik.

26-letni Matej Mohorič se je začel kaliti na strmih podbliških klancih v bližini Kranja oziroma Besnice, kjer je preizkušal svoje meje in se naučil, koliko hitrosti si lahko privošči, da še ostane varno v sedlu. Izumil je celo tako imenovani školjkasti način vožnje pri spustu, pri katerem kolesar v aerodinamičnem položaju sedi na okvirju kolesa in povrhu vsega še vrti pedala, vendar je ta manever Mednarodna kolesarska zveza iz varnostnih razlogov letos aprila prepovedala.

Junija letos je še drugič postal državni prvak na cestni dirki, dosegel je že po eno zmago na Giru (2018) in Vuelti (2017), na obeh pa je zmagal na najdaljših etapah. V središču pozornosti je tudi na letošnji Dirki po Franciji. Na sedmi, 249 kilometrov dolgi etapi Dirke po Franciji je oblekel pikčasto majico najboljšega hribolazca, kar je pospremil z besedami: "Dober sem v teh superdolgih etapah, ki niso 'brutalno' naporne. Dober tempo lahko vzdržujem dolgo časa."

Tako je postal tretji Slovenec z etapno zmago na največji kolesarski dirki. Postal je tudi drugi najbolje uvrščeni Slovenec v skupni razvrstitvi dirke.

Ljubitelj testenin, ki rad prime za kuhalnico

Foto: Guliverimage

Glede prehrane je Matej Mohorič, ki pravi, da si zelo rad sam pripravlja slastne tradicionalne domače jedi, kot so musaka in polnjene paprike, hvaležen "uporabnik" kuharskih mojstrovin Vlada Hrvatina. Obožuje testenine z vsemi vrstami omak. Zelo mu je všeč omaka iz paradižnika, tune in sirnega namaza, kot drugi obrok pa si rad privošči lososa. "Rad jé predvsem ogljikove hidrate, kar pa je prav, ker med dirko po Franciji ali katerokoli kolesarsko dirko porabi veliko energije," je še povedal glavni kuhar slovite ekipe.

Čas za sladico: pred zahtevnejšo etapo

Seveda se tudi kolesarji občasno lahko malce posladkajo. Vsakodnevni jedilnik poklicnega kolesarja vključuje tudi sladice: "Ponavadi lahko pred zahtevnejšo etapo vključimo sladico, s katero povečamo vnos ogljikovih hidratov, kolesarjem pa pomaga tudi psihično, saj najdejo ravnovesje med tem, kaj morajo jesti, in tem, kaj hočejo jesti. Ne pozabite, da vse sladice pripravi naš kuhar, torej imajo zdrave in lahke sestavine."

Pri pripravi obrokov je velik poudarek na ogljikovih hidratih in beljakovinah, seveda pa za pripravo obrokov uporabljajo tudi svežo in sezonsko zelenjavo, kar pomeni, da kolesarji v različnih letnih časih jedo različno zelenjavo. "To je osnova pravilne in zdrave športne prehrane," dodaja nutricionist in prizna, da morajo poskrbeti tudi za različne prehranske potrebe kolesarjev, saj se zaradi občutljivosti na laktozo ali gluten, pa tudi zaradi vegetarijanske in veganske diete spoprijemajo z različnimi izzivi pri pripravi obrokov.

Foto: Charly Lopez

"Nutricionisti smo tu tudi zato, da pomagamo kolesarjem najti pravo ravnotežje, da se izognejo kakršnimkoli pomanjkljivostim, kuharje pa vodimo pri pravilni pripravi obrokov, na katerih temelji tovrstna prehrana."

Med dirko so pomembna tudi prehranska dopolnila. Uporaba maltodekstrina, gelov ali energijskih ploščic kolesarjem pomaga, da sploh lahko zaužijejo pravo količino ogljikovih hidratov. Tudi multivitaminski ali beljakovinski prah jim pomaga, da se izognejo kakršnikoli prehranski pomanjkljivosti, ki lahko prispeva k manjši telesni zmogljivosti, na dolgi rok pa vodi v zdravstvene težave.

Slastne jedi, ki jih lahko uživajo tudi kolesarji na Dirki po Franciji

Glavni kuhar Bahrain Victorious Vlado Hrvatin razkriva nekaj slastnih receptov, s katerimi razvaja kolesarje, ki te dni nizajo kilometre na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu. Jedi so vedno sveže pripravljene po navodilih dveh nutricionistov, ki že na začetku leta razmišljata o tem, kaj bodo najboljšim kolesarjem stregli julija.

"Zame je največja pohvala to, da so kolesarji siti in zadovoljni," nam je zaupal kuhar Vlado Hrvatin.

Jogurtov mousse z jagodnim pirejem

Sestavine:

10 g želatine

2 žlici agavinega sirupa

1 strok vanilje (samo semena)

Priprava:

Želatino najprej raztopimo v hladni vodi. 50 gramov grškega tipa jogurta Mu Athentikos segrejemo v mikrovalovni pečici in mu dodamo raztopljeno želatino. Nato postopoma dodajamo preostalih 450 gramov jogurta, agavin sirup, seme vanilje ter mešamo, dokler ne dobimo gladke mase. Stepemo sladko smetano Mu Cuisine in jo umešamo v maso, ki jo potem porazdelimo v poljubne modelčke in čez noč pustimo v hladilniku, da se masa strdi.

Pred serviranjem naredimo še jagodni pire: pretlačimo jagode, rum in agavin sirup ter na pire položimo sladico.

Zgodaj spomladi si zastavijo ambiciozne cilje

"Naše delo se začne na začetku leta s trening kampi, ko skupaj z zdravniki, trenerji in kuharji načrtujemo glavne prehranske cilje za vsakega kolesarja, na primer če mora nekdo izgubiti nekaj maščobne mase ali med dirko povečati vnos ogljikovih hidratov. Naš cilj je izobraževati kolesarje, kako jesti pravilno in uravnoteženo," je še dodal Nicola Maria Moschetti in naštel nekaj nasvetov, kaj morajo jesti kolesarji v različnih fazah tekme. Naloga prehranske ekipe je nasititi kolesarje s pravilnim razmerjem med makrohranili.

Kolesar lahko sodeluje pri pripravi jedilnikov le, kar zadeva njegov okus, najljubše jedi in alergije. Za pripravo hrane sta odgovorna kuhar in nutricionist, ki mora združiti okus in želje kolesarjev s primerno hrano ter najti pravilno ravnovesje med tem, kaj radi jedo in kaj jim pomaga pri nastopu.

Dan pred zahtevno dirko

Foto: Guliverimage

Za kolesarje so dan pred zahtevno dirko glavni vir energije ogljikovi hidrati, zato mora vsak obrok vsebovati velik delež ogljikovih hidratov. To so bele testenine, beli riž, kruh in kaša, ki pripomorejo k temu, da se poveča zaloga glikogena, ki kolesarju pomaga do odličnega nastopa.

Tudi beljakovine (meso ali ribe) imajo pomembno vlogo, saj preprečujejo izgubo mišične mase.

Zdrave maščobe (kot sta ekstra deviško oljčno olje ali avokado) pa preprečujejo pomanjkanje hranil.

Takoj po dirki

Takoj po dirki mora kolesar za hitrejše okrevanje zaužiti veliko ali zmerno količino ogljikovih hidratov in majhen delež beljakovin.

Dnevni jedilnik kolesarja med Dirko po Franciji Zajtrk s testeninami, rižem ali kašo, z virom beljakovin, kot so mleko, jogurt, šunka ali dimljeni losos, in s svežim sadjem, kot so banane, avokado, borovnice.

s testeninami, rižem ali kašo, z virom beljakovin, kot so mleko, jogurt, šunka ali dimljeni losos, in s svežim sadjem, kot so banane, avokado, borovnice. Obrok po dirki običajno vsebuje ogljikove hidrate, na primer testenine, riž ali krompir, in nekaj lahkih beljakovin, kot so goveji pršut, tuna ali šunka.

običajno vsebuje ogljikove hidrate, na primer testenine, riž ali krompir, in nekaj lahkih beljakovin, kot so goveji pršut, tuna ali šunka. Za večerjo si ponavadi lahko sami postrežejo z zelenjavo po izbiri in ogljikovimi hidrati, kot so testenine, riž, kvinoja, kuskus itd., oziroma rdečim ali belim mesom, pusto ali mastno ribo in sladico.

"Ekipa, ki skupaj je, tudi zmaguje skupaj." Foto: Charly Lopez