Zverev uspešno prestal operacijo

Tretji teniški igralec sveta Nemec Alexander Zverev je uspešno prestal operacijo strganih vezi v desnem gležnju po bolečem zvinu, ki ga je utrpel v grdem padcu v polfinalu odprtega prvenstva Francije v Parizu proti kasnejšemu zmagovalcu letošnjega Roland Garrosa Špancu Rafaelu Nadalu. Petindvajsetletnega Zvereva, ki je po padcu kričal od bolečin, so morali z igrišča odpeljati na invalidskem vozičku.

Po posvetovanju z zdravniki je Alexander Zverev prestal operativni poseg. Po operaciji je na Instagramu objavil fotografijo, kako leži na bolniški postelji. Zapisal je, da je kirurški poseg najboljša izbira, ki jo je imel na voljo, da bi se lahko čim prej vrnil na igrišča.

Zverev ni povedal, kdaj se bo vrnil na igrišče, vendar je videti, da bo izpustil Wimbledon, ki se bo začel 27. junija. Odprto prvenstvo ZDA se bo začelo 29. avgusta.

"Vsi imamo svojo pot v življenju. Ta je del mojega," je Zverev zapisal svojim 1,8 milijona sledilcem na Instagramu v torek pozno zvečer ob fotografiji, na kateri drži dvignjen palec, ko leži na bolniški postelji. Kot je zapisal, je imel na desnem gležnju strgane vse stranske vezi.

"Da bi se čim prej vrnil na turnirje, da bi se vse vezi pravilno zacelile in da bi si povrnil popolno stabilnost v gležnju, je bila operacija najboljša izbira," je še zapisal nemški as. "Moja rehabilitacija se je začela zdaj in naredil bom vse, da se vrnem močnejši kot kdaj koli prej," je dodal.

Lani je postal olimpijski prvak na Japonskem. Foto: Reuters

Zverev, ki je lani v Tokiu postal olimpijski prvak, je osvojil 19 turnirskih naslovov, od tega je zmagal na petih mastersih ATP serije 1000, je tudi dvakratni zmagovalec zaključnih turnirjev ATP, še vedno pa čaka na prvi naslov na turnirjih za grand slam.

V Roland Garrosu prejšnji teden se je uvrstil v svoj peti polfinale na turnirjih za veliki slam. V finalu je bil enkrat, na finalu OP ZDA 2020, ko je izgubil proti Avstrijcu Dominicu Thiemu.

Prihodnji ponedeljek bo Zverev na lestvici ATP najvišje v karieri doslej, saj bo napredoval na drugo mesto na svetu.