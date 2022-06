Se še spomnite? Srba so takoj začeli kritizirati.

Rafael Nadal še sam ni mogel verjeti, kaj mu je letos uspelo na pariškem pesku. Foto: Reuters

Španec še sam ni verjel

Brez dvoma, letošnja zmaga Rafaela Nadala na OP Francije, ta je bila skupno že 22. na turnirjih za grand slam, je čista kot solza. Majorčan je ves čas turnirja dobival injekcije, da je lahko sploh stopil na igrišče. O tem je bilo pred, med in po pariškem turnirju že veliko napisanega. In ravno zaradi tega je Rafael Nadal v očeh nekaterih še večji teniški junak.

"Zelo težko opišem občutke. Nisem verjel, da bom pri 36 letih konkurenčen in da bom še enkrat igral na najpomembnejšem turnirju. Potrebujem namreč veliko energije, da lahko nadaljujem na tej ravni. Ne vem, kaj bo v prihodnosti, ampak boril se bom in poskušal bom nadaljevati," je povedal kralj peska, kot tudi imenujejo Nadal.

Do you guys remember this what he said last year🙃🤥 pic.twitter.com/BWqt9EstHT — pete_shaw🐊🐌👬 (@petexiao1) June 5, 2022

Nadal: Nemogoče je poškodovan zmagati turnir za grand slam

Ob teh dogodkih se je marsikdo spomnil, sploh navijači Novaka Đokovića, kako so na lanskem OP Avstralije Srba kritizirali, da hlini poškodbo. Zelo je odmevala tudi izjava Rafaela Nadala. Zdaj so jih na družbenih omrežjih spet obudili. Španec je takrat trdil, da je nemogoče zmagati na turnirju za grand slam, če si poškodovan.

"Če imate res fizične težave, ne boste zmagali. Če imate bolečine, ki vas ne pripeljejo do tega, da se ne morete gibati, boste morda našli način. Ko ste res, ampak res poškodovani, je nemogoče, da osvojite takšen turnir," je takrat razlagal Nadal.

Novak Đoković je po porazu z Rafaelom Nadalom odvihral z igrišča. Foto: Reuters

Rafa junak, o Đokoviću so začeli takoj dvomiti

Zdaj, ko je Rafa s kronično poškodbo stopala zmagal OP Francije, se zdi, da gre še za toliko večji uspeh, medtem ko so se pri Đokoviću lani na OP Avstralije takoj pojavili dvomi o njegovi poškodbi. Nole je takrat imel težave v predelu trebuha.

"Noben medij ne more zlomiti mojega duha, saj je moja povezava z lastno dušo in zavestjo globlja od vseh novic, ki so napisane o meni. Vem, kdo sem, kaj sem, kje sem bil in kam grem – vse to s ponosom poudarjam. Lahko sem hvaležen, lahko dvignem roke in se opravičim, ko naredim napako. Ampak da, meni napak ne odpuščajo tako kot jih drugim igralcem," je takrat povedal trenutno prvi igralec sveta, ki je Rafi tudi letos športno čestital za zmago.

Đoković nikoli ne bo tako priljubljen, kot je Rafael Nadal. Foto: Reuters

Že nekaj let je jasno, da Novak Đoković nikoli ni bil in nikoli ne bo tako priljubljen, kot sta Rafael Nadal in Roger Federer. To se je videlo tudi na obračunu med Nadalom in Đokovićem, kjer je bila velika večina na strani prvega. In že večkrat so zapisali, da se Beograjčan le stežka sprijazni s tem dejstvom.