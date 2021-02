Ali Novak Đoković res hlini poškodbo?

Novak Đoković je v soboto na OP Avstralije dosegel svojo 300. zmago na turnirjih za grand slam. A kar zadeva Srba, se veliko več govori o marsičem drugem kot o njegovih uspehih. Nekateri celo menijo, da hlini poškodbo trebuha in da je to le del njegove taktike. Kaj jim odgovarja prvi igralec sveta?

Že nekaj časa vemo, da Novak Đoković ni in da verjetno nikoli ne bo tako priljubljen, kot sta Rafael Nadal in Roger Federer. Nič drugače ni to leto v Avstraliji. Ostre puščice so proti njemu letele že pred turnirjem, ko je direktorju turnirja poslal predloge za boljše pogoje igralcev med preživljanjem karantene. Zdaj se na družbenih omrežjih pojavljajo zapisi in dvomi o njegovi poškodbi. Dvomi so zdaj, potem ko je v soboto v osmini finala premagal Miloša Raonica, še toliko večji.

Po sobotni zmagi Đoković ni hotel razpravljati o vrsti svoje poškodbe. Dejal je, da nočejo vedeti, kaj vse je prestal v dveh dneh pred dvobojem s Kanadčanom. "Razumem, da želite vedeti, ampak res nočem govoriti o tem. Opravil sem preglede in vem, kakšna je poškodba, a o tem ne bi govoril. Še vedno igram na turnirju in upam, da me razumete. Nočem, da se ugiba. Čeprav se počutim bolje, položaj ni idealen. Še nekaj ur pred dvobojem nisem vedel, ali bom igral," je po zmagi nad Raonicom razlagal srbski zvezdnik, ki verjetno tudi v ponedeljek ne bo treniral. Raje se bo posvetil rehabilitaciji.

Nihče ne more zlomiti njegovega duha

Pogosto se Beograjčan znajde na udaru medijev, ki ga velikokrat povzemajo povsem drugače kot Nadala ali Federerja. Še kako živ je spomin z lanskega OP Avstralije na junaštvo Rogerja Federerja, ko je s poškodbo dimelj premagal Tennysa Sandgrena. Pri Đokoviću se takoj pojavijo dvomi. Tega se je že navadil, kot pravi, ga to ne bo zlomilo.

"Noben medij ne more zlomiti mojega duha, saj je moja povezava z lastno dušo in zavestjo globlja od vseh novic, ki so napisane o meni. Vem, kdo sem, kaj sem, kje sem bil in kam grem – vse to s ponosom poudarjam. Lahko sem hvaležen, lahko dvignem roke in se opravičim, ko naredim napako. Ampak da, meni napak ne odpuščajo tako kot jih drugim igralcem."

Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam bo v torek v četrtfinalu igral proti Aleksandru Zverevu. Poznavalci menijo, da Novaka čaka veliko težji dvoboj, kot je bil dvoboj z Raonicom.

Patrick Mouratoglu: Včasih se igra s svojimi nasprotniki

Priznani teniški trener Patrick Mouratoglu ne dvomi o poškodbi Srba. Prepričan je, da je poškodba Srba hujša od Nadalove, saj gre za poškodbo v trebušnem predelu. Ob tem je vseeno dejal, da Đoković med dvoboji velikokrat nasprotniku zleze pod kožo in ga nato preseneti.

"Včasih se Novak med dvoboji igra z nasprotniki. V preteklosti, ko je bil v težavah, je to pogosto delal. Ko ima slab rezultat, se pretvarja, da se predaja in da z glavo ni pri dvoboju, potem pa: BUM! Spet se vrne. To je nekaj, kar počne. Vseeno pa Đoković ne hlini poškodbe med turnirjem. Niti za hip ne bi verjel, da Rafa ali Novak hlinita poškodbo," je bil jasen Mouratoglu.