Rafa bo igral proti neugodnemu Italijanu

Rafael Nadal se je sprehodil skozi uvodne tri kroge tekmovanja, saj do zdaj ni oddal niti enega niza. V ponedeljek ga čaka Italijan Fabio Fognini. Igralca sta do zdaj odigrala 16 medsebojnih dvobojev, statistika je na strani Španca (12-4), ki je v Avstraliji lovi rekordni, 21. naslov za grand slam.

Videli bomo tudi dvoboj mlade generacija. Med seboj se bosta udarila Andrej Rubljev in Norvežan Casper Ruud, ki v Melbournu doživlja svoj največji uspeh. Igralca sta do zdaj igrala tri dvoboje in vse je dobil Rubljev.

Stefanos Cicipas, peti nosilec turnirja, bo v osmini finala igral proti Italijanu Matteu Berrettiniju. Grk je dve leti starejšega Italijana premagal štirikrat, medtem ko je Berrettini Cicipasa uspel premagati samo enkrat.