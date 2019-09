Zverev Evropi priigral Laverjev pokal

Kup veselja: Alexander Zverev, Stefanos Cicipas, Roger Federer, Dominic Thiem in Rafael Nadal so Evropi priigrali zmago na Laverjevem pokalu.

Teniški igralci Evrope so zmagovalci letošnjega Laverjevega pokala v Ženevi. V zadnjem dvoboju je Nemec Alexander Zverev premagal Kanadčana Miloša Raonića s 6:4, 3:6 in 10:4 ter prispeval odločilne točke za zmago evropskih teniških zvezdnikov nad selekcijo sveta s 13:11.

Za Evropo, ki jo je vodil švedski selektor Björn Borg, so nastopili še Švicar Roger Federer, Španec Rafael Nadal in Avstrijec Dominic Thiem.

Gre za tretji tovrstni turnir in prav vse tri je dobila reprezentanca Evrope. Tudi lani je bil junak evropske zmage Zverev, ki je v zadnjem odločilnem obračunu ugnal Južnoafričana Kevina Andersona.

Pred tem je v nedeljo vse kazalo na zmago reprezentance sveta. Nadal je zjutraj zaradi vnetja v roki odpovedal današnji nastop. Nato sta Švicar Roger Federer in Grk Stefanos Cicipas izgubila tekmo dvojic z Američanoma Johnom Isnerjem in Jackom Sockom. Sledil je poraz Avstrijca Dominica Thiema z Američanom Taylorjem Fritzom s 5:7, 7:6 (7:3) in 5:10.

Evropa je za preobrat potrebovala dve zmagi in šest točk. Za odločilno je poskrbel Zverev, pred tem pa je Federer ob bučni podpori občinstva s 6:4 in 7:6 (7:3) ugnal Isnerja.

