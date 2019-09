Aljaž Bedene še četrtič ostal praznih rok

Ljubljančan do zdaj še ni bil tako blizu lovoriki ATP, saj je bil v prvih dveh nizih povsem enakovreden nasprotnik, nato pa je v začetku tretjega niza popustil. Aljaž Bedene tako domov odhaja bogatejši za dobrih 48 tisoč evrov, medtem ko je to za Tsongaja 18. lovorika na turnirjih serije ATP. Francoski organizatorji bodo zmagovalcu na račun nakazali dobrih 90 tisoč evrov. Dvoboj je bil dolg, saj je trajal 2 uri in 50 minut. Bedene bo kljub porazu napredoval po svetovni lestvici. V ponedeljek bo zasedal 64. mesto, najvišje pa je bil uvrščen na 43. mesto.

Prvi niz je odločila šele podaljšana igra

Aljaž Bedene je zelo dobro začel dvoboj, saj je že takoj v prvi igri povedel z 0:30, a je pozneje Tsonga bolje serviral, dobil prvo igro in povedel z 1:0. Aljaž je v prvi igri na svoj servis imel kar nekaj težav. Francoz je imel celo žogico za odvzem servisa, a je naš igralec vseeno izenačil na 1:1. V nadaljevanju niza sta oba igralca prihajala do iger na svoje servis. Aljaž je bil zelo suveren v osmi igri, ko na svoj servis ni oddal niti ene točke, suveren je bil tudi v deseti igri, ko je igro zaključil z asom in izenačil na 5:5.

Tako je bilo vse do podaljšane igre, ki je odločila prvi niz. Bedene jo je začel zelo dobro, saj je povedel s 4:0. Ko je kazalo, da bo Aljaž zlahka prišel do uvodnega niza, se je nekoliko zapletlo, saj je Tsonga prišel do izida 5:4. Aljaž je vseeno zdržal pritisk in podaljšano igro dobil 7:4 ter povedel 1:0 v nizih.

Ljubljančan je v polfinalu ugnal Francoza Benoita Paireja, katerega je v slabo voljo spravil že na US Opnu.

Drugi niz se je podobno začel kot prvi, potem ko sta oba igralca v uvodnih igrah brez težav dobivala igre na svoj servis. Sledila je peta igra drugega niza. Najboljši slovenski igralec je imel vodstvo s 40:15, Jo je uspel najti priključek ter izenačil na 40:40. Aljaž se ni pustil zmesti, ter dobil naslednji dve točki, zadnjo je končal z asom in povedel s 3:2.

Na koncu je tudi drugi niz odločala podaljšana igra. Aljaž jo je znova dobro začel, ko je dobil prvo točko na svoj servis. Dobro ga je začel tudi Tsonga. Ta je odigral dva atomska servisa in povedel z 2:1. Nato je neubranljivo zadel servis Aljaža naredil mini "break" (3:1). V osmi točki podaljšane igre je Tsonga spet udaril in povedel s 5:3 in imel pozneje pri izidu 5:4 na voljo dva svoja servisa. Te priložnosti ni zapravil, podaljšano igro dobil s 7:4 in izenačil na 1:1 v nizih.

Francoz v tretjem nizu igral kot prerojen

V tretjem nizu je prvi serviral Tsonga in prvo igro dobil brez težav ter takoj zapretil v drugi igri tretjega niza. Ta je Aljažu vzel servis brez izgubljene točke in povedel z 2:0. V tretji igri je Francoz spet atomsko serviral in zasluženo povedel s 3:0. Bedene je prvo točko dosegel šele v četrti igri, ki jo je tudi dobil in znižal izid na 3:1.

Zelo napeta je bila peta igra. Bedene je imel lepo možnost, da si ustvari drugo "break" priložnost, a mu ni uspelo. Tsonga je tako povedel s 4:1. Igralec kova, kot je Jo-Wilfried Tsonga, te prednosti ni zapravil in zasluženo zmagal.

Že četrti neuspeli poskus za Aljaža Bedeneta

Tridesetletni slovenski igralec tako še nima lovorike na turnirjih serije ATP. Štirikrat je že igral v finalu, a vedno ostal praznih rok. Bedene je doslej osvojil 16 zmag v seriji challenger, pet pa v futures.

V moški konkurenci še čakamo Zelo blizu lovorike je bil leta 2012 Grega Žemlja, ki je že končal svojo športno pot. Foto: Sportida

V samostojni Sloveniji sta se med moškimi prva med svetovno elito (med najboljši 100 igralcev, op. p.) uvrstila Blaž Kavčič in Grega Žemlja, sledila sta jima Bedene in Blaž Rola.

Še najbližje lovoriki na turnirjih ATP sta bila Aljaž Bedene in Grega Žemlja. Zelo blizu prve turnirske zmage je bil Žemlja, ki je leta 2012 igral v finalu turnirja na Dunaju.