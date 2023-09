Zapleteno bo: Slovenka proti prijateljici in prvi igralki sveta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za slovenske ljubitelje tenisa bo v ženski konkurenci zagotovo najbolj zanimiv dvoboj med Kajo Juvan in Igo Swiatek. Slovenka in trenutno ena najboljših igralk sta namreč zelo dobri prijateljici, zato bo ta dvoboj za njiju nekaj posebnega.

Video: Tenis Slovenija

Kaja Juvan in Iga Swiatek se zelo dobro poznata, prav tako pa sta že odigrali dva medsebojna dvoboja. Oba je dobila leto mlajša Poljakinja, ki ima v svoji vitrini že štiri zmage za grand slam. Med njimi je tudi lanska zmaga na OP ZDA. Tudi tokrat je Swiatkova favoritinja za zmago, a 22-letna Ljubljančanka se še zdaleč ne bo predala.

"Zelo se veselim tekme. Mislim, da bo to super izkušnja zame. Iga (Swiatek, op. p.) je super nasprotnica. Jaz verjamem, da bo zelo visoka raven, tako da bom dala vse od sebe, grem se borit. Hvala vsem za podporo in se vidimo kmalu," je iz New Yorka sporočila Juvanova.

Iga Swiatek sodi med favoritinje za zmago na OP ZDA. Foto: Guliverimage

Nekaj besed o svojo nasprotnici je spregovorila tudi Iga. Ta je dejala, da je položaj nekoliko zapleten. "Ona je moja najboljša prijateljica na turneji, zato je situacija nekoliko zapletena."

Zelo zanimivo bo spremljati tudi Danko Caroline Wozniacki, ki se je na teniška igrišča vrnila po dveh porodih. Njena nasprotnica v drugem krogu bo Američanka Jennifer Brady.

Zanimivi dvoboji:



Iga Swiatek (Pol, 1) - Kaja Juvan (Slo)

Caroline Wozniacki (Dan) - Jennifer Brady (ZDA)

Elise Mertens (Bel, 32) - Coco Gauff (ZDA, 6)

Karolina Mučova (Češ, 10) - Taylor Townsend (ZDA)

Elena Rybakina (Kaz, 4) - Sorana Cirstea (Rom, 30)

Lin Zhu (Kit) - Belinda Bencic (Švi, 15)

Preberite še: