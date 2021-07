Zapis, ki je dvignil veliko prahu: Đokovića sovraži kot fašista

Novak Đoković je prejšnji konec tedna zmagal v Wimbledonu in osvojil že svoj 20. turnir za grand slam. Ob tem uspehu pa indijski novinar Shyam Kamal ni prav nič varčeval z besedami na portalu Sportskeeda. Med drugim je povedal, zakaj ni nikoli navijal za srbskega zvezdnika.

Dijana Đoković, mama Novaka Đokovića Foto: Gulliver/Getty Images

Še danes ga bolijo besede, ki jih je izrekla mama Novaka Đokovića

"Ni mi težko priznati, da nisem Đokovićev navijač. Obstaja samo en boljši način, da lahko izrazim svoje občutke. Če bi moral izbrati enega teniškega igralca, da igra za moje življenje, ne bi izbral Đokovića. Čeprav vem, da je on najboljša možnost, da ostanem živ," je uvodoma napisal Kamal in nato nadaljeval:

"Čeprav moram priznati, da je Đoković verjetno najboljši igralec vseh časov, ga sovražim kot fašista. Zakaj? Zato, ker je njegova mama Dijana leta 2008 izjavila: 'Kralj je mrtev, živel kralj.' Leta 2008 je na OP Avstralije premagal Federerja. Še 13 let pozneje, ko sem videl njegovo ime na seznamu zmagovalcev Wimbledona, sem se spomnil, kako ga sovražim. Ne glede na vse: on je še vedno tukaj. Dohitel je Federerja in Nadala ter vse je na njegovi strani. In vse boljši in boljši bo."

Se še spomnite, kako je Đoković dal svoj lopar deklici? Foto: Guliverimage

Vseeno priznava, da je Nole nad vsemi

Dolgo je razmišljal, zakaj ga tako sovraži. In kot je zapisal, je to zaradi njegove hladnokrvnosti in sloga igre. "Če ste navijač Nadala in Federerja, potem imate razlog, da ju imate radi. Đoković je najboljši in predober, da bi bili navdušeni nad njim. Nepremagljiv je. Če zvenim ogorčeno, je to zato, ker v resnici sem. To je narava navijača, ki podpira tiste, ki niso več najboljši. A naj vas to ne odvrne, je nad vsemi, ki so igrali to igro," je zapisal Kamal.

Foto: Guliverimage

Mu bo uspelo osvojiti koledarski grand slam?

Novak Đoković je v nedeljo še šestič v karieri osvojil turnir na sveti travi in se zelo približal koledarskemu grand slamu. To pomeni, da bi lahko osvojil vse štiri turnirje za grand slam v enem letu. Manjka mu le še zmaga na OP ZDA. To je leta 1988 nazadnje uspelo Nemki Steffi Graf.