Zanimivo, na koga se je spomnila najboljša igralka sveta #video

Kaja Juvan, trenutno naša druga najboljša igralka, je že pred časom razkrila, da se s Poljakinjo zelo dobro razumeta in sta zelo dobri prijateljici. Šele 21-letna teniška igralka je po spletu okoliščin postala prva igralka sveta, potem ko se je pred kratkim za konec kariere odločila Avstralka Ashleigh Barty.

Igo so v enem od pogovorov vprašali, kdo je zadnja oseba, ki bi jo peljala na potovanje. Po daljšem razmisleku, ker ni želela biti zlobna, se je odločila, da na to vprašanje ne bi odgovorila. A ko so jo vprašali, koga bi peljala na potovanje, se je najboljša teniška igralka sveta razgovorila.

"Rafo, Bethanie Mattek-Sands in njenega moža, ker vedno zelo dobro kuhata. Mojo najboljšo prijateljico Kajo Juvan. Kar nekaj jih je," je povedala Poljakinja.

Izjemni rezultati Poljakinje

Iga Swiatek ima trenutno sanjsko sezono, potem ko je od 29 odigranih dvobojev izgubila le tri. Ob tem velja povedati, da je dobila tri zaporedne turnirje: Doho, Indian Wells in Miami. Naša Kaja Juvan ima v letošnji sezoni razmerje zmag in porazov 12:7 in je trenutno na 78. mestu, kar je njena najboljša uvrstitev. Juvanova se trenutno pripravlja na peščeni podlagi. Od 11. do 16. aprila jo s slovensko reprezentanco v Turčiji čaka nastop v pokalu Billie Jean King.