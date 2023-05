Slovenija dobila težke tekmice, med njimi tudi Ribakina

Slovenija si je uvrstitev na svetovno prvenstvo v tenisu oziroma med najboljših 12 reprezentanc zagotovila aprila v Kopru, ko je s 3:2 premagala Romunijo. Slovenija je bila na sredinem žrebu kot najnižje uvrščena reprezentanca na lestvici v tretjem bobnu, skupaj z ZDA, Nemčijo in Poljsko. Slednja je za nastop prejela povabilo. Slovenija (18. mesto na lestvici) proti Avstraliji (drugo mesto na lestvici) in Kazahstanu (sedmo mesto na lestvici) še ni igrala.

Jelena Ribakina je v soboto dobila turnir na pesku v Rimu. Foto: Reuters Kazahstan si je nastop na zaključnem turnirju priigral po zmagi nad Poljsko s 3:1, igrali pa sta Jelena Ribakina (četrta na lestvici WTA) in Julija Putinceva (61. na lestvici WTA). Avstralke kot lanske finalistke pokala BJK v letošnji sezoni še niso igrale. Na lestvici WTA je med prvo stoterico trenutno le Ajla Tomljanović (46. mesto). Avstralka, ki je rojena v Zagrebu, letos zaradi poškodbe še ni igrala, v teniško karavano pa se bo vrnila prav na OP Francije.

"Na žreb kot udeleženci nimamo vpliva, tako da večjih želja pred njim nisem imel. Kot sem že nekajkrat rekel, Slovenija lahko premaga vsako reprezentanco. Spomnimo se samo lanske zmage nad Kitajsko ali pa letošnjega povratka proti Romuniji," je dejal kapetan slovenske izbrane vrste Andrej Kraševec.

"Tudi tokrat bomo pustili srce na igrišču"

Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta slovenski orožji v pokaluBJK. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Pomembno je, da smo ekipa, ki diha kot eno. Turnir je na sporedu novembra tako, da težko spregovorim o pričakovanjih, a jasno je, da bomo tudi tokrat pustili srce na igrišču. Vzdušje v ekipi je izjemno in to je prav gotovo eden izmed pomembnih faktorjev končnega uspeha. Kazahstan je v vzponu, tako visoko še ni bil, zavedamo se, da je Ribakina med najboljšimi igralkami na svetu. Avstralke pa so lanske finalistke. Čaka nas težko delo, a v športu ni nič nemogočega," je še dodal.

Turnir novembra v Sevilli

V skupini A bodo igrale Švica, Češka in ZDA. V skupini C bodo Španija, Kanada in Poljska, v skupini D pa Francija, Italija in Nemčija. Iz štirih skupin bo v polfinale napredovala le zmagovalka skupine, finale pa bo na sporedu 12. novembra. Turnir bo na sporedu od 7. do 12. novembra, potekal pa bo na trdi podlagi v dvorani. Branilke naslova so Švicarke, ki so lani v finalu v Glasgowu premagale Avstralke.

V pokalu BJK, že 60. po vrsti, imajo največ zmag ZDA, ki so bile najboljše kar 18-krat. Največjih uspeh Slovenije je uvrstitev med osem najboljših leta 2003.