Zakaj jih je tako malo cepljenih?

Ameriška teniška zveza je za letošnji OP ZDA izdala pravilo, da morajo biti gledalci, starejši od 12 let, cepljeni proti koronavirusu. A po podatkih New York Timesa je na ženski turneji (WTA) precepljenih nekaj manj kot 50 odstotkov igralk, medtem ko je na moški turneji (ATP) precepljenih nekaj več kot 50 odstotkov igralcev. V primerjavi z nekaterimi športi v ZDA je ta odstotek nizek.

V ligi WNBA je precepljenost 99-odstotna. Foto: Guliverimage

V nekaterih športih v ZDA je ta odstotek veliko višji. V ameriški ženski košarkarski ligi WNBA so junija poročali, da je cepljenih 99 odstotkov košarkaric, v ameriški nogometni ligi (MLS) so se julija približevali 95 odstotkom. Ta teden so iz lige ameriškega nogometa (NFL) javili, da so že skoraj pri 93 odstotkih, medtem ko se v ligi NBA, kjer igra tudi naš Luka Dončić, lahko pohvalijo z 90-odstotno precepljenostjo. V hokejski ligi NHL je cepljenih 85 odstotkov igralcev, njihov sindikat pa je igralce opozoril, da bi tisti, ki bodo zboleli in niso bili cepljeni, lahko izgubili del zaslužka.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Tako pri ATP kot tudi WTA spoštujejo odločitev vsakega posameznika

V tenisu je zgodba nekoliko drugačna, saj je vsak igralec zgodba zase in ni sindikata, direktorja ali lastnika, ki bi igralce spodbujal k cepljenju. A vseeno, pri nekaterih posameznih športih je še kljub temu višji odstotek tistih, ki so cepljeni. Na primer v golfu (PGA Tour) je cepljenih več kot 70 odstotkov igralcev.

Pri ATP so v sporočilu za javnost zapisali, da spoštujejo odločitev vsakega posameznika, a ob tem poudarijo, da lahko vsak igralec pripomore k višji precepljenosti, s tem pa bodo lahko odpravili nekatere varnostne ukrepe, ki trenutno vladajo na turneji.

Podobno stališče imajo tudi pri WTA, kjer si želijo, da bi bilo do konca leta cepljenih 85 odstotkov igralk, ampak to vsekakor ni zahteva. "To je njihova osebna odločitev in jo spoštujemo."

Francoz je moral ostati v hotelski sobi Gilles Simon Foto: Reuters

Eden zadnjih, ki je bil žrtev tega, je bil Gilles Simon, ki je v petek sporočil, da zaradi zdravstvenih težav ne bo mogel igrati na letošnjem OP ZDA. V pogovoru za L'Equipe je potrdil, da ne more igrati, ker ni bil cepljen. Njegov trener Etienne Laforgue je bil ob prihodu na OP ZDA pozitiven, Simon pa je bil diskvalificiran, ker je bil z njim v tesnem stiku. Zdaj mora biti deset dni zaprt v hotelski sobi.

"Nisem bil proti temu cepljenju, samo nisem čutil potrebe ali želje po tem. Ne bojim se bolezni covid-19. Moja osnovna filozofija je, da če se bojiš, se cepiš, v nasprotnem primeru pa ne. Na koncu imaš vedno izbiro."

Sofia Kenin se je še enkrat okužila, a so njeni simptomi zelo blagi. Foto: Guliverimage

Američanka se je še enkrat okužila: Simptomi so precej blagi

Najvišje uvrščena teniška igralka, ki je morala odpovedati nastop na OP ZDA, je Sofia Kenin, trenutno šesta igralka sveta. Kljub letošnjim nekoliko slabšim rezultatom je še vedno najvišje uvrščena ameriška igralka. Keninova je razkrila, da je bil test pozitiven kljub temu, da se je cepila. "Na srečo sem cepljena, zato so simptomi precej blagi," je dejala 22-letna teniška igralka.

Stefanos Cicipas je s svojo izjavo dvignil precej prahu. Foto: Guliverimage

Tretji igralec sveta je v Grčiji dvignil precej prahu

V rodni Grčiji je veliko prahu s svojo izjavo dvignil Stefanos Cicipas. Ta je dejal, da se bo cepil le v primeru, da bo to pogoj, da bo lahko igral na turnirjih. Med drugim je dejal, zakaj bi se pri 23 letih cepil in da cepivo še ni dovolj preizkušeno in ima stranske učinke.

Kmalu za tem se je odzval Giannis Oikonomou, tiskovni predstavnik grške vlade, in dejal, da Cicipas nima ne znanja in izkušenj, da bi lahko izrazil takšno mnenje o (ne)nujnosti cepljenja. In da športniki, kot je on, morajo dvakrat premisliti, preden izjavijo kaj takšnega.

Pri Đokoviću se zdi, da je nekoliko zadržan. Foto: Reuters

Đoković upa, da bo tako ostalo

Veliko bolj previden v svojih izjavah je tudi Novak Đoković, pri katerem se zdi, da je glede vprašanja cepljenja nekoliko zadržan. Omenimo, da je srbski zvezdnik že lani prebolel koronavirus. Prejšnji teden je na petkovi tiskovni konferenci dejal, da je to odločitev vsakega posameznika. "Ne glede na to, ali kdo želi biti cepljen ali ne, je na koncu odvisno od njega. Upam, da bo tako tudi ostalo," je povedal prvi igralec sveta.

"Počutim se, kot da živim dokaj normalno življenje" Andy Murray Foto: Guliver Image

Andy Murray, ki je član sveta igralcev pri ATP, pravi, da jih čaka veliko napornih pogovorov, da bi našli skupno rešitev. Sam pa pravi, da ceni vse privilegije, ki jih ima kot cepljena oseba v New Yorku. "Počutim se, kot da živim dokaj normalno življenje, medtem ko je za igralce, ki niso cepljeni, drugače."

Škot meni, da morajo biti kot igralci, ki veliko potujejo po svetu, odgovorni do drugih. "Vesel sem, da sem cepljen. Upam, da se bo v prihodnjih mesecih za to odločilo čim več igralcev," je še povedal 34-letni Škot.