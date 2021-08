Pokesala se je: "To se ne bo več zgodilo"

Naomi Osaka, štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, že nekaj časa navdušuje na teniških igriščih. A Japonka je maja v teniški svet prinesla precej nemira, potem ko se je zaradi psihičnih težav umaknila z OP Francije. Za ta korak se je odločila, ko je dejala, da se na pariškem turnirju ne bo pogovarjala z mediji. Zaradi tega je bila najprej kaznovana, nato pa so ji celo zagrozili, da jo bodo izključili z največjih tekmovanj − turnirjev za grand slam.

Foto: Daniele Buffa Image nella foto: Inter via Guliverimage

V Cincinnatiju je imela še eno slabo izkušnjo z mediji

Osaka je po tem posledično odpovedala še nastop v Wimbledonu. Prvič je zaigrala na domačih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je prižgala olimpijski ogenj. Tam je doživela razočaranje, ko je izpadla v tretjem krogu. Prvič je na turnirju serije WTA igrala v Cincinnatiju, kjer je doživela še eno bridko izkušnjo z mediji. Tam se je namreč spet zlomila in zajokala.

Foto: Reuters

Zaigrala bo tudi na OP ZDA, kjer bo branila lansko zmago. V uvodnem nastopu pred sedmo silo je priznala, da je veliko stvari naredila narobe. A sama pravi, da je človek trenutka.

"Tako kot čutim, bom to povedala ali naredila. Ni nujno, da je to nekaj slabega. Veliko stvari sem se naučila delati bolje. Mislim, da se to ne bo več ponovilo in da bi morala malo bolj premisliti, saj nisem vedela, da bo to postala tako velika stvar."

Pred OP ZDA se počuti samozavestno. Foto: Guliver Image

Upa, da se bo na koncu izšlo

Osaka, ki je turnir v Cincinnatiju končala v osmini finala, je vseeno zadovoljna s svojo igro. Zaveda se, da ni igrala veliko dvobojev in da se že dolgo časa ni prebila do četrtfinala. "Pravzaprav sem zelo zadovoljna s svojo igro. Mislim, da sem v Cincinnatiju igrala zelo dobra dvoboja. Nasprotnica, proti kateri sem izgubila, je igrala zelo dobro. Pred tem z njo še nisem igrala in o njej nisem ničesar vedela."

"Trenutno se počutim samozavestno. Seveda ne bom rekla, da bom izjemna. Upam, da se bo na koncu izšlo," je še povedala trenutno tretja igralka sveta.