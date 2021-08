Blaž Rola obstal na zadnji kvalifikacijski stopnici pred OP ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blaž Rola je po skoraj treh urah igre izgubil s Švicarjem in obstal pred vrati OP ZDA. Foto: Guliverimage

Slovenskemu teniškemu igralcu Blažu Roli se ni uspelo uvrstiti v glavni del odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Na zadnji stopnički kvalifikacij ga je po dveh urah in 48 minutah s 3:6, 7:6 (2) in 6:4 ugnal 14. nosilec kvalifikacij Švicar Henri Laaksonen.