Poljakinja zanesljivo drži prvo mesto

Swiatek ima trenutno še slabih 1000 točk naskoka pred Belorusinjo. Tik za vodilno trojico je prišlo do prve spremembe, na četrto mesto je skočila Američanka Jessica Pegula, ki je Francozinjo Caroline Garcia porinila na peto.

Na rep najboljše deseterice se je kljub porazu v finalu Birminghama minuli vikend proti Latvijki Jeleni Ostapenko zavihtela Čehinja Barbora Krejčikova, saj je pridobila dve mesti.

Zidanškova na 144. mestu najvišje uvrščena Slovenka

Najboljša Slovenka Tamara Zidanšek je izgubila tri mesta in je na 144. mestu. Dalila Jakupovič je izgubila eno mesto in je 240., Kaja Juvan pa tri in se nahaja takoj za njo na 241. Na 246. mestu je blizu tudi Veronika Erjavec, tudi ona je izgubila eno mesto. Med prvo tristoterico je od Slovenk še Nina Potočnik, ki je pridobila eno mesto in je 290.