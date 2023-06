Na vrhu je vroče: Alcaraz prehitel Đokovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz, ki je v nedeljo v londonskem Queensu osvojil svoj prvi teniški turnir ATP na travnati podlagi, se je na današnji posodobljeni svetovni lestvici spet povzpel na prvo mesto pred Srba Novaka Đokovića. Tretji ostaja Rus Danil Medvedjev pred Norvežanom Casperjem Ruudom in Grkom Stefanosom Cicipasom.

Španec, ki je lani pri 19 letih postal najmlajši prvi igralec sveta, ima zdaj 80 točk prednosti pred Đokovićem. Ta je Alcaraza v začetku meseca prehitel po zmagi na turnirju za veliki slam v Parizu.

Poleg vodilnih je med prvo deseterico prišlo le še do ene spremembe. Italijan Jannik Sinner je na osmem mestu prehitel Američana Taylorja Fritza.

Slovenci so daleč od najvišjih mest. Najvišje je Blaž Rola, ki je tokrat pridobil 169 mest in je po novem na 714. mestu. Tudi Bor Artnak je nekaj mest pridobil in je 732. Znotraj tisočerice je še Sebastian Dominko na 997. mestu.