Osaka ostaja prva, Hercogova zdaj 56.

Na novi lestvici WTA se vrh ni spremenil, najboljše teniške igralke sveta so še vedno Japonka Naomi Osaka, Avstraka Ashleigh Barty in Čehinja Karolina Pliškova. V deseterici je na peto mesto napredovala Ukrajinka Jelina Svitolina, najboljša Slovenka Polona Hercog je izgubila dve mesti in je 56.