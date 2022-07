V živo: Ribakina po izenačenju nadaljuje odlično

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finalu teniškega turnirja v Wimbledonu se pravkar merita Tunizijka Ons Jabeur in Kazahstanka Jelena Ribakina. Za obe je to najpomembnejši nastop v karieri in priložnost za prvi grand slam.