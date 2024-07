Zmagovalka letošnjega turnirja v Wimbledonu je Čehinja Barbora Krejčikova. V slabih dveh urah je premagala Italijanko Jasmine Paolini (6:2, 2:6 in 6:4) ter prvič v karieri osvojila turnir na sveti angleški travi. To je njen drugi grand slam turnir, pred tremi leti je bila najboljša na OP Francije.

Danes so bile vse oči teniške javnosti uprte v ženski finale v Wimbledonu, ki ga je pred začetkom turnirja pričakoval le malokdo. V sklepni del turnirja sta se prebila Čehinja Barbora Krejčikova, ki je pred tremi leti osvojila OP Francije, nato pa se na največjih grand slam turnirjih do četrtfinala prebila le še trikrat. V zadnjih tednih je na Otoku prikazala imenitne predstave.

Barbora Krejčikova je postala prva češka teniška igralka, ki je osvojila dva različna turnirja za grand slam. Foto: Reuters

V finalu je v prvem nizu povsem zasenčila Italijanko Jasmine Paolini. Krejčikova je takoj odvzela servis tekmici, pozneje tudi prevladovala, v peti igri pa z novim "breakom" pobegnila na 4:1, nato na svoj servis potrdila 5:1 in 6:2 po dobre pol ure igre. Sedmopostavljena igralka poljskih in ganskih korenin je slabo vstopila v dvoboj, v uvodnem nizu proti Čehinji dobila le dve igri, a je lahko njene privržence tolažilo dejstvo, kako je z 2:6 izgubila uvodni niz tudi v epskem polfinalu proti Hrvatici Donni Vekić, nato pa ji je uspel preobrat. Zanimivo je, da Italijanka do letošnjega turnirja v Wimbledonu sploh še ni zmagala v glavnem delu omenjenega turnirja. Če bi tako danes premagala Čehinjo, bi postavila rekorden dosežek.

Krejčikova je zadržala stoodstotni izkupiček v velikih finalih, Paolinijeva pa je izgubila še drugega letos. Foto: Reuters

Po prvem nizu je zgolj 163 centimetrov visoka 28-letna Italijanka odšla v garderobo za nekaj minut več premora, za razliko od prvega je dobila uvodno igro drugega niza proti vrstnici po letih. Paolini je imela pobudo tudi v drugi igri z globokimi žogami in jo dobila za vodstvo z 2:0 proti 15 centimetrov višji tekmici, ki niti približno ni bila tako napadalna kot v prvem nizu. Posledično je Paolini to izkoristila ter vrnila z enako mero in zmago v nizu s 6:2. Ko je tako Italijanka v drugem nizu vrnila udarec Krejčikovi, zmagala je s 6:2 in rezultat v nizih izenačil na 1:1, je zadišalo po četrtkovem preobratu proti Vekićevi.

Krejčikova, ki je v četrtfinalu premagala razpoloženo Jeleno Ostapenko, nato pa se je v polfinalu po izgubljenem nizu vrnila in premagala četrto nosilko, Eleno Rybakino, pa se ni predala. Po koncu tega niza je v garderobo skočila Čehinja, a na začetku tretjega je uvodno igro - brez izgubljene točke - spet dobila Paolini. Toda nato je tudi Čehinja dobila igro na svoj servis, v sedmi igri pa prišla do novega "breaka", potem ko si je Italijanka privoščila prvo dvojno napako.

Z znova odličnim servisom je hitro prišla na 5:3, v deseti igri pa servirala za naslov. V tej pa je prišla Paolini do dveh priložnosti za odvzem servisa, nekoliko živčna Krejčikova je obe obranila, a sama zapravila dve zaključni žogici, tretjo pa unovčila z dobrim servisom za veliko zmago.

Jasmine Paolini pred letošnjim Wimbledonom ni na sveti angleški travi v glavnem delu turnirja dobila niti enega dvoboja. Foto: Reuters

Paolinijeva je tako izgubila še drugi letošnji finale na grand slam turnirju. V Parizu je ostala praznih rok proti Igi Swiatek, dober mesec dni pozneje pa v Londonu še proti Krejčikovi. V zgodovino se je zapisala kot prva italijanska finalistka v zgodovini turnirja na sveti angleški travi, Čehinja pa je na osrednjem igrišču All England Cluba zadržala stoodstotni izkupiček v finalih na grand slam turnirjih. Dvakrat je nastopila in dvakrat zmagala.

"Najlepši dan v življenju!"

"Nimam besed. Neresnično se zdi vse skupaj. Najlepši dan v življenju! Zelo težko je pojasniti, kaj čutim v tem trenutku. Čestitam Jasmine in ekipi za borbo za vsako točko, sama pa sem bila nekoliko srečnejša danes. Bil je težak dvoboj, ampak sem uživala," je povedala zmagovalka, ki je dobila 3,2 milijona evrov denarne nagrade, obenem pa bo na lestvici WTA napredovala na deseto mesto.

Čehinja je postala še osma različna zmagovalka Wimbledona v zadnjih osmih letih. Foto: Reuters "Igranje tu v finalu je izpolnitev sanj. Čestitke Barbori in ekipi za odličen tenis. Zadnja dva meseca sta bila zame nora, res se bi zahvalila ekipi in družini, tudi od občinstva sem dobila veliko podpore, zato sem uživala," pa je dejala Paolini, ki je priznala, da se po porazu trudi smejati, saj da je kljub nepozabnima tednoma vendarle malo žalostna.

Wimbledon, finale (ž): Barbora Krejčikova (Češ, 31) : Jasmine Paolini (Ita, 7) 6:2, 2:6, 6:4

Zmagovalke Wimbledona: 2024 - Barbora Krejčikova

2023 - Marketa Vondroušova

2022 - Elena Ribakina

2021 - Ashleigh Barty

2020 - ni bilo turnirja (pandemija)

2019 - Simona Halep

2018 - Angelique Kerber

2017 - Garbine Muguruza

2016 - Serena Williams

2015 - Serena Williams

2014 - Petra Kvitova

2013 - Marion Bartoli

2012 - Serena Williams

2011 - Petra Kvitova

2010 - Serena Williams

2009 - Serena Williams

2008 - Venus Williams

2007 - Venus Williams

2006 - Amelie Mauresmo

2005 - Venus Williams

2004 - Marija Šarapova

2003 - Serena Williams

2002 - Serena Williams

2001 - Venus Williams

2000 - Venus Williams

1999 - Lindsay Davenport

1998 - Jana Novotna

1997 - Martina Hingis

1996 - Steffi Graf

1995 - Steffi Graf

1994 - Conchita Martinez

1993 - Steffi Graf

1992 - Steffi Graf

1991 - Steffi Graf

1990 - Martina Navratilova

1989 - Steffi Graf

1988 - Steffi Graf

1987 - Martina Navratilova

1986 - Martina Navratilova

1985 - Martina Navratilova

1984 - Martina Navratilova

1983 - Martina Navratilova

1982 - Martina Navratilova

1981 - Chris Evert Lloyd

1980 - Evonne Goolagong Cawley

1979 - Martina Navratilova

1978 - Martina Navratilova

1977 - Virginia Wade

1976 - Chris Evert

1975 - Billie Jean King

1974 - Chris Evert

1973 - Billie Jean King

1972 - Billie Jean King

1971 - Evonne Goolagong

1970 - Margaret Court

1969 - Ann Haydon Jones

1968 - Billie Jean King

1967 - Billie Jean King

1966 - Billie Jean King

1965 - Margaret Smith

1964 - Maria Bueno

1963 - Margaret Smith

1962 - Karen Hantze Susman

1961 - Angela Mortimer

1960 - Maria Bueno

1959 - Maria Bueno

1958 - Althea Gibson

1957 - Althea Gibson

1956 - Shirley Fry

1955 - Louise Brough

1954 - Maureen Connolly

1953 - Maureen Connolly

1952 - Maureen Connolly

1951 - Doris Hart

1950 - Louise Brough

1949 - Louise Brough

1948 - Louise Brough

1947 - Margaret Osborne

1946 - Pauline Betz

1940-45 zaradi vojne ni bilo turnirjev

1939 - Alice Marble

1938 - Helen Wills Moody

1937 - Dorothy Round

1936 - Helen Jacobs

1935 - Helen Wills Moody

1934 - Dorothy Round

1933 - Helen Wills Moody

1932 - Helen Wills Moody

1931 - Cilly Aussen

1930 - Helen Wills Moody

1929 - Helen Wills

1928 - Helen Wills

1927 - Helen Wills

1926 - Kitty McKane Godfree

1925 - Suzanne Lenglen

1924 - Kitty McKane

1923 - Suzanne Lenglen

1922 - Suzanne Lenglen

1921 - Suzanne Lenglen

1920 - Suzanne Lenglen

1919 - Suzanne Lenglen

1915-18 zaradi vojne ni bilo turnirjev

1914 - Dorothea Douglass Chambers

1913 - Dorothea Douglass Chambers

1912 - Ethel Thomson Larcombe

1911 - Dorothea Douglass Chambers

1910 - Dorothea Douglass Chambers

1909 - Dora Boothby

1908 - Charlotte Cooper Sterry

1907 - May Sutton

1906 - Dorothea Douglass

1905 - May Sutton

1904 - Dorothea Douglass

1903 - Dorothea Douglass

1902 - Muriel Robb

1901 - Charlotte Cooper Sterry

1900 - Blanche Bingley Hillyard

1899 - Blanche Bingley Hillyard

1898 - Charlotte Cooper

1897 - Blanche Bingley Hillyard

1896 - Charlotte Cooper

1895 - Charlotte Cooper

1894 - Blanche Bingley Hillyard

1893 - Lottie Dod

1892 - Lottie Dod

1891 - Lottie Dod

1890 - Helena Rice

1889 - Blanche Bingley Hillyard

1888 - Lottie Dod

1887 - Lottie Dod

1886 - Blanche Bingley

1885 - Maud Watson

1884 - Maud Watson

Preberite še: