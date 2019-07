V živo: Williamsova suvereno osvojila prvi niz

Na teniškem turnirju v Wimbledonu je znana prva finalistka. To je Romunka Simona Halep, ki je brez večjih težav izločila, z 2:0 v nizih izločila Ukrajinko Elina Svitolina. Za drugo vstopnico se bosta udarili Serena Williams, ki na sveti travi lovi svojo že osmo lovoriko, in Barbora Strycova.

Kot prvi sta na osrednje igrišče stopili Romunka Simona Halep in Ukrajinka Elina Svitolina. Romunka je po letu 2014 drugič igrala v polfinalu turnirja na sveti teniški travi v All England Clubu. Pred petimi leti jo je na poti do finala premagala Kanadčanka Eugenie Bouchard, letos pa je bila sedma nosilka turnirja z nagradnim skladom 42,47 milijona evrov po uri in 12 minutah boljša od osmopostavljene in tri leta mlajše Svitoline. Prvi niz je dobila s 6:1, v drugem se je Ukrajinka sicer bolje upirala, a ga je Halepova dobila s 6:3 in napredovala.

Serena Williams lovi osmi naslov v Wimbledonu. Foto: Gulliver/Getty Images

Williamsovi nasproti stoji Čehinja

Pravkar poteka drugi polfinalni obračun. Merita se sedemkratna zmagovalka Wimbledona Serena Williams in 54. igralka sveta, Čehinja Barbora Strycova. Za Strycovo je to pri njenih 33 letih prvi polfinale na turnirjih za grand slam, medtem ko je za Williamsovo to že neverjetni 37. polfinale na turnirjih velike četverice. Statistika medsebojnih dvobojev je na strani Američanke (3:0).

WTA