Đoković zanesljivo v finale, kjer ga čaka Italijan

Beograjčan bo v sedmem finalu lovil šesto lovoriko na sveti travi. V nedeljo bo še 30. nastopil v finalu turnirjev velike četverice, s čimer le še za enega zaostaja za Švicarjem Rogerjem Federerjem. Prav s Švicarjem in Špancem Rafaelom Nadalom bi se lahko ob morebitni zmagi Đoković izenačil na večni lestvici osvojenih turnirjev za grand slam. Trenutno je pri številki 19.

Predstava številke ena lestvice ATP pa v polfinalu ni bila blesteča. V prvih dveh nizih je bil 22-letni Shapovalov večino časa boljši tekmec, Đoković pa je prikazal izjemno psihično trdnost in dobival točke v ključnih trenutkih.

V prvem nizu je imel Shapovalov tri priložnosti za brejk, eno je izkoristil in pri 5:4 serviral za zmago. V pomembnem trenutku je Kanadčan popustil, srbski zvezdnik pa je to izkoristil in nato dobil še podaljšano igro.

Tudi v drugem nizu si je Kanadčan priigral pet priložnosti za odvzem servisa, prav vse pa je Beograjčan ubranil. Sam je nato izkoristil prvo priložnost v 11. igri in v naslednji drugo za osvojitev niza.

Foto: Guliverimage

Dvanajsti igralec sveta je tudi v tretjem nizu nadaljeval zbiranje brejk žogic, do odvzema servisa pa mu znova ni uspelo priti. Tudi Srb je dvignil raven v tretjem nizu in izkoristil eno od sedmih priložnosti za odvzem servisa, medtem ko so pri Kanadčanu v statistiki znova bodle tri neizkoriščene žogice za brejk.

"Ne vem, ali rezultat pove vse o dvoboju. Serviral je za prvi niz, bil je boljši igralec tudi v drugem, v katerem je imel veliko priložnosti. Rad bi mu čestital za vse, kar je naredil danes in v zadnjih dveh tednih. To je bil njegov prvi polfinale in videli ste lahko, da je bil čustven. Zagotovo ga bomo še velikokrat videli na tej ravni," je pohvalne besede takoj po dvoboju za tekmeca našel Đoković.

Znova je na površje prišla Srbova borbenost in tekmovalnost. "Lahko bi tako rekli. Ko igraš na najbolj posebnem turnirju, se ne držiš nazaj. Ko si enkrat na tem posebnem igrišču, sploh proti koncu turnirja, sanjaš o osvojitvi naslova. O tem sem sanjal že kot otrok in še vedno sanjam. Rad bi le izkoristil ves potencial ter vse svoje sposobnosti in videl, kaj mi bo to prineslo. Vdaje ni v mojem besedišču," je še dejal po novem sedemkratni finalist Wimbledona.

"V tem delu moje kariere so grand slami vse. To so štirje turnirji, ki štejejo največ. Privilegij je, da lahko ustvarjam zgodovino športa, ki ga obožujem. Vedno mi zaigra srce, ko slišim, kakšni rekordi so v igri. Vseeno pa ostajam na tleh in razmišljam le o naslednjem obračunu. Tako bo tudi v nedeljo. O številkah ne bom razmišljal, igrati v finalu je vedno nekaj posebnega," je še enkrat o osebni statistiki in rekordih odgovoril 34-letnik.

V finalu proti Italijanu

V finalu se bo 34-letni Beograjčan pomeril z Italijanom Matteom Berrettinijem, ki je v prvem današnjem polfinalu s 6:3, 6:0, 6:7 (3), 6:4 premagal Poljaka Huberta Hurkacza. Deveti igralec sveta je za zmago potreboval dve uri in 39 minut.

V prvem nizu je Poljaku ob koncu dvakrat odvzel servis, v drugem pa mu je po le 23 minutah zavezal kravato. V tretjem nizu, ki je trajal slabo uro, si nobeden od igralcev ni priigral nobene priložnosti za odvzem servisa, podaljšano igro pa je zanesljivo dobil 24-letni Poljak. To je bil tretji izgubljeni niz Berrettinija na letošnjem turnirju v Wimbledonu.

Takoj na začetku niza je 25-letni Italijan prišel do prednosti odvzema servisa. V nadaljevanju sta oba igralca osvajala igre na svoj servis, ko je v deveti igri Berrettini na servis Hurkacza prišel do prve priložnosti za zmago na dvoboju, a jo je Poljak ubranil in dobil igro za 4:5. Vendar pa je že v naslednji na svoj servis potrdil zmago in uvrstitev v finale.

Matteo Berrettini je prvi finalist. Foto: Guliverimage

Italijan je na dvoboju serviral 22 asov, s čimer jih je na letošnjem turnirju dosegel že več kot 100, in se ustavil pri 60 "winnerjih".

Berrettini, ki je na poti do finala v tretjem krogu izločil Slovenca Aljaža Bedeneta, je bil po koncu brez besed. "Nimam besed, res ne. Potrebujem nekaj ur, da bom dojel, kaj se je zgodilo. Odigral sem odličen dvoboj, navijači so bili odlični in zelo sem vesel. Nikoli nisem sanjal o tem, ker je to preveč neverjetno."

"V tretjem nizu se mi je zdelo, da sem si zaslužil zmago, a sem si rekel, da to ni pomembno. Počutil sem se močnejšega in sčasoma se mi je obrestovalo. To je najboljši dan v moji teniški karieri in upam, da bo v nedeljo še bolje," se je Berrettini že ozrl proti finalu.

To je Berrettinijev največji uspeh v karieri, potem ko se je na odprtem prvenstvu ZDA 2019 moral posloviti v polfinalu. Italijan ima sicer pet turnirskih zmag serije ATP, letos je slavil v Beogradu in na ogrevalnem turnirju pred Wimbledonom v Queen's Clubu. V finalu bo skušal postati prvi Italijan z zmago na grand slamu po Adrianu Panatti, ki je slavil leta 1976 na Roland Garrosu.

V primeru njegovega uspeha in zmage Italije proti Angliji na evropskem nogometnem prvenstvu se bo 11. julij 2021 najbrž z zlatimi črkami zapisal v zgodovino italijanskega športa.

Hurkacz, 18. igralec sveta, je postal šele drugi Poljak, ki se je uvrstil v polfinale turnirja velike četverice. Pred njim je to uspelo le še Jerzyju Janowiczu, ki je v polfinalu na sveti travi igral leta 2013.