Vse večja veljava Slovenije v mednarodni zvezi

"Danes smo dobili potrditev, da je bilo delo opravljeno zelo dobro in da so ustrezno začrtane poti tudi za prihodnost," pravi direktor slovenske zveze Gregor Krušič. Foto: Bojan Puhek

Upravni odbor ITF in nacionalne zveze 211 držav so namreč prepoznali delo in napredek Tenis Slovenije in zvezi povišalo število glasov. Za nov položaj bo zveza za članstvo v ITF namesto 15 tisoč evrov sicer plačevala 30 tisoč evrov, a bo s tem del izboljšav in ugodnosti.

"Zdaj bo lažje pri lobiranju in financiranju projektov"

"Tenis Slovenija ima s tem v višji skupini večjo moč in vpliv na delovanje tenisa v svetu ter dostop do informacij, sestankov, delovnih skupin, komitejev, predsednikov drugih držav, akreditacij za turnirje za grand slam," so zapisali v izjavi.

Večje število glasov poleg dodatnih ugodnosti pomeni tudi možnost večjega števila turnirjev na vseh ravneh (Tennis Europe, ITF, WTT, Seniors). S tem se je Slovenija postavila ob bok Belgiji, Avstriji, Poljski in Madžarski.

"Obrestovala se je štiriletna strategija in razvoj celotne regije, ki je prispevala k prepoznavnosti našega dela na mednarodnem področju. Danes smo dobili potrditev, da je bilo delo opravljeno zelo dobro in da so ustrezno začrtane poti tudi za prihodnost. Zdaj bo lažje pri lobiranju in financiranju projektov. K temu seveda prispevajo tudi uspehi v Davisovem pokalu in pokalu BJK," je v izjavi dejal direktor slovenske zveze Gregor Krušič.

Slovenija je letos organizirala turnir WTA 250 Zavarovalnica Sava Portorož, ob tem pa še enajst turnirjev serije WTT. Znatno se je povečal tudi letni promet, prihodki pa so zrasli iz 600.000 evrov leta 2015 na skoraj dva milijona. V tem obdobju so povišali tudi število članov, je še dodal Krušič.

Priznanje Sloveniji

"To je priznanje zavezanosti Tenis Slovenije k razvoju tenisa in povečanju udeležbe tako igralcev kot tudi trenerjev na vseh ravneh igre. TS v zadnjih letih beleži številne uspehe v ekipnih tekmovanjih, hkrati pa je močno povečala število mednarodnih turnirjev v Sloveniji. Veselimo se sodelovanja s Tenis Slovenijo pri nadaljnjem razvoju igre," je delo slovenskega tenisa ocenil predsednik ITF David Haggerty.

Tenis Slovenija bo še naprej sodeloval tudi pri projektu WTN, ki je najsodobnejša in najnatančnejša spletna platforma za izračun moči teniškega igralcev, je v izjavi zapisala slovenska zveza. Gre za produkt ITF, v katerem ima TS prednostno možnost za razvoj platforme. Omenjeni projekt in ostale digitalizacijske produkte bo TS predstavila prihodnje leto.

