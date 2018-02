Veste, kaj Roger Federer že 20 let poje pred vsako tekmo?

Švicarski teniški as v zadnjem času navdušuje z igro, kar se pozna tudi pri njegovih rezultatih. Federer je letos igral na treh turnirjih in prav na vseh je zmagal. Na OP Avstralije je osvojil že 20. zmago na turnirjih za grand slam. Z zadnjo zmago v Rotterdamu se je znova povzpel na prvo mesto svetovne lestvico in s prestola izrinil Rafaela Nadala.

Zelo rad zahaja v italijanske, japonske in indijske restavracije. Foto: Guliver/Getty Images

Po zmagi na turnirju v Rotterdamu je razkril nekaj zanimivih osebnih navad. Baselčan ima rad dobro hrano in pred vsako tekmo ima navado, ki se ji že leta ne more odpovedati. Zelo rad zahaja v italijanske, japonske in indijske restavracije, v zimskem času pa si privošči fondi ali Racclette, tradicionalno švicarsko jed.

"Dve uri pred vsakim dvobojem pojem krožnik testenin z lahko omako. To ne delam zaradi tega, ker sem del kampanje za testenine. To namreč delam že zadnjih 20 let," je razkril eden najboljših teniških igralcev, ki je poudaril, da je ravno ta njegova navada razlog, da promovira testenine.

Zmaga na letošnjem OP Avstralije je bila za Švicarja zelo čustvena. Foto: Guliver/Getty Images

Ne ve, koliko časa bo še trajalo

Federer je profesionalno pot začel leta 1998 in, kot pravi, še danes uživa v tekmovanju. "Morda, da sam sebi dokažem, da po 15 letih še vedno lahko zmagujem. Še vedno uživam igrati pred množico ljudi. Koliko časa bo še trajalo, ne vem. Grem iz leta v leto. Še vedo uživam v treningu, še vedno zmagujem proti najboljšim igralcem in še vedno uživam pri pripravi na največje turnirje," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Zakaj je še vedno tako uspešen? "Ne želim, da se me spominjajo samo kot najboljšega ali enega najboljših teniških igralcev in zaradi mojih zmag." Foto: Guliver/Getty Images

Leta 2016 po poškodbi hrbta je bil prepričan, da bo še igral tenis, seveda pa ni vedel, ali bo lahko znova igral na najvišji ravni. "Smešno bi bilo, če ne bi tako razmišljal," je za Noz.de povedal Federer, ki je tudi razkril, zakaj je še vedno tako uspešen. "Ostal sem skromen, iskren sem do sebe svoje ekipe."

Ne želi, da se ga spominjajo samo po zmagah

Roger že zdaj poudarja, da želi po končani profesionalni karieri ostati v tenisu. "Ne želim, da se me spominjajo samo kot najboljšega ali enega najboljših teniških igralcev in zaradi mojih zmag. Upam, da se me bodo v prihodnosti spominjali kot ambasadorja tenisa in moje države. Želim se posvečati razvoju športnega duha in da se tenis še bolj razvija."