V živo: Tako velikega zanimanja za ženski dvoboj še ni bilo

V ponedeljek se v osmini finala OP Francije obeta prava teniška poslastica, saj se bosta udarili Serena Williams in Marija Šarapova. To bo njun že 22. medsebojni dvoboj.

Marija Šarapova in Serena Williams se bosta udarili prvič po dveh letih in pol. Nazadnje sta igrali v četrtfinalu OP Avstralije. To je bil tudi zadnji dvoboj Šarapove pred dopinško afero, zaradi katere je morala mirovati 15 mescev. Statistika je na strani Američanke. Ta je visokoraslo Rusinjo do zdaj premagala 19-krat, Šarapova pa je Sereni skalp vzela le dvakrat.

Svoje delo je že opravila prva igralka sveta Simona Halep. Romunka se je do četrtfinala prebila relativno lahko. Tokrat je igrala proti Belgijki Elise Mertens in oddala le tri igre. Igralki sta do zdaj igrali dvakrat, obakrat je bila boljša Romunka.