Tako Marija Šarapova kot tudi Serena Williams sta v svetovnem ženskem tenisu pustili velik pečat. Jasno je, da tako velikega zanimanja za ženski dvoboj, kot je za dvoboj Šarapove in Williamsove, ki se bosta udarili v četrtem krogu OP Francije, že dolgo ni bilo. Še bolj kot ponedeljkov dvoboj je zanimiv njun medsebojni odnos, ki je vse prej kot prijateljski. In o tem je po dolgem času spregovorila tudi Williamsova.

Serena Williams je čakala kar devet mesecev, da se je odzvala na biografijo Marije Šarapove (Unstoppable: My Life So Far), kjer je Rusinja zapisala kar nekaj stvari iz ozadja. 31-letna teniška igralka je med drugim zapisala, kaj se je dogajalo v slačilnici po finalu Wimbledona leta 2004, ko je zmagala kot 17-letno dekle.

Marija Šarapova je bila leta 2004 v Wimbledonu stara 17 let.

Ruska lepotica je namreč v svoji knjigi razkrila, da je Serena Williams po tistem porazu v slačilnici jokala in da je želela čim prej zapustiti prostore. Pozneje je še zapisala, da naj bi ne dolgo po porazu v Wimbledonu Serena svojim prijateljem dejala, da ne bo nikoli več izgubila proti tisti "mali prasici".

Po vsem tem času se je končno odzvala 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam. "Mislim, da bi moralo tisto, kar se dogaja v slačilnici, ostati tam in da se v knjigi ne piše na tako negativen način," je uvodoma povedala ena najboljših igralk vse časov, ki je bila presenečena, da jo Šarapova tako eksplicitno omenjala v knjigi.

Ženske bi se morale spodbujati

Američanka kljub vsem zapisanim besedam do Šarapove ne goji nobenih zamer. "Odkar imam hčerko, sem se veliko naučila o tem. Mislim, da bi morale ženske predvsem spodbujati druga drugo. Veliko ljudi meni, da ne čutim tako, ampak to ni res. Če kaj čutim, je to, da bi se morale spodbujati in uspeh ene igralke bi moral spodbuditi drugo. Mene zmeraj navdušujejo preostala dekleta, ki jim gre dobro."

"V dvoboj grem na vso moč. Tako igram proti vsaki, saj tudi one igrajo proti meni na vso moč. Na to moram biti vedno pripravljena." Foto: Guliver/Getty Images

Favoritinja je Šarapova

Trikratna zmagovalka OP Francije je še razkrila, da je njen pristop do dvoboja s Šarapovo enak kot pri preostalih igralkah. "V dvoboj grem na vso moč. Tako igram proti vsaki, saj tudi one igrajo proti meni na vso moč. Na to moram biti vedno pripravljena."

Williamsova je na novinarski konferenci vztrajala, da je v tem dvoboju favoritinja Šarapova, in poudarila, da se obe vračata na teniška igrišča. Američanka se vrača po porodu prve hčerke, medtem ko je imela sibirska tigrica 15-mesečno prepoved igranja zaradi dopinga.

"Ona igra že več kot eno leto, jaz pa sem šele začela. "To bo zame še en preizkus. Mislim, da je to zanjo najljubša podlaga in na tej podlagi vedno igra zelo dobro. To je zelo dobra priložnost, da vidim, kam trenutno spadam."

V tem času se je veliko zgodilo v najinih življenjih "Minilo je že kar nekaj časa in mislim, da se je v tem času veliko zgodilo v najinih življenjih." Foto: Guliver/Getty Images

Statistika je zagotovo na strani Serene Williams, ki je Šarapovo premagala 19-krat, Rusinja pa je proti Sereni zbrala le dve zmagi. Marija, ki je trenutno 30. igralka sveta, dobro ve, kaj jo čaka proti eni najboljših igralk vseh časov.

"Mislim, da je v igri Serene Williams veliko boljših stvari kot pri meni. Številke namreč ne lažejo," je povedala dvakratna zmagovalka OP Francije in dodala: "Vsakič, ko igraš proti Sereni Williams, dobro veš, kaj te čaka in kakšen izziv imaš pred seboj. Kljub razmerju proti njej, se zmeraj veselim najinega dvoboja. Igrati proti najboljši igralki je vedno nekaj, česar se veselim," je povedala Šarapova, ki je s Sereno igrala pred dvema letoma in pol nazaj.

"Minilo je že kar nekaj časa in mislim, da se je v tem času veliko zgodilo v najinih življenjih. Spet sem tukaj in lahko igram na osrednjem igrišču. Storim lahko še en korak naprej in to, da bom igrala proti Sereni, je zame velik izziv. To je tisto, za kar treniram," je še povedala nekdanja prva igralka sveta.

Igralki se bosta pomerili v ponedeljek okrog 15. ure.