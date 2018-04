Bosta Šarapova in Williamsova sploh kdaj prijateljici? #video

Marija Šarapova in Serena Williams sta imeli v svoji karieri 21 medsebojnih dvobojev. Šarapova je svojo največjo nasprotnico uspela premagati le dvakrat. In sicer leta 2004 v finalu Wimbledona in nato še istega leta na finalnem turnirju WTA.

Kot je Šarapova zapisala v svoji knjigi z naslovom Neustavljiva: Moje življenje do zdaj, se je med njima začelo krhati po finalu v Wimbledonu, ko je Williamsova v slačilnici jokala, pozneje pa naj bi še izjavila, da nikoli več ne bo izgubila proti tisti mali prasi … V enem izmed zadnjih intervjujev je Šarapova odkrito spregovorila o njunem odnosu.

"Oba sva veliko dosegli in to bi morali ceniti." Foto: Guliver/Getty Images

"Skozi vsa ta leta je bilo o najinem odnosu in rivalstvu veliko povedanega. Oba sva veliko dosegli in to bi morali ceniti. Najini zgodbi sta povsem drugačni, vendar sva obe našli pot do vrha. Spoštujem, kar je dosegla," je uvodoma povedala petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam in nadaljevala.

"Najin odnos je zelo poseben. Mislim, da je zelo profesionalen. Čudno bi bilo, če v svoji knjigi ne bi govorila o svojih največjih nasprotnicah. Veliko je avtobiografij teniških igralcev in včasih njihovi največji rivali niso omenjeni. Mislim, da je to precej čudno."

Marija meni, da ima srečo

Šarapovo, ki trenutno igra na turnirju v Stuttgartu, so vprašali ali obstaja možnost, da bi po končani športni karieri postali prijateljici. Sibirska tigrica, kot tudi imenujejo Šarapovo, je dala (ne)pričakovan odgovor.

"Mislim, da ne. Srečo imam, da imam še iz mladosti dovolj prijateljic in te mi zelo veliko pomenijo. Konec koncev sva bili vedno nasprotnici. Že od mladih let, ko še nisva igrali med seboj, sem čutila tekmovalnost med nama. Želela sem priti na njeno raven in jo premagati," je odkrito povedala danes 31-letna teniška igralka, ki jo je zaznamovala dopinška afera. Marija je morala zaradi jemanja zdravila Meldonij počivati 15 mesecev.

V letošnjem letu je do zdaj igrala deset dvobojev, njen izkupiček pa je pet zmag in pet porazov. Foto: Guliver/Getty Images

Pet zmag in pet porazov

V letošnjem letu je do zdaj igrala deset dvobojev, njen izkupiček pa je pet zmag in pet porazov. Na uvodnem letošnjem turnirju na Kitajskem se je prebila do polfinala. Na uvoden turnirju za grand slam - OP Avstralije, se je poslovila v tretjem krogu, medtem ko se je v Dohi in v Indian Wellsu poslovila že v prvem krogu.