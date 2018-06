V živo: Nadal že igra proti 22-letnemu Nemcu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V moški konkurenci so na sporedu preostali dvoboji četrtfinala. Rafael Nadal, prvi nosilec turnirja, tokrat igra proti mlademu Nemcu Maximilianu Martererju, ki na OP Francije doživlja uspeh kariere. Hrvata Marina Čilića čaka Italijan Fabio Fognini.

Rafael Nadal letos na OP Francije še ni oddal niti enega niza in lovi že svojo enajsto lovoriko na turnirjih za grand slam, medtem ko je za Nemca to šele četrti nastop na glavnem turnirju za grand slam. Bo 22-letni Nemec proti Špancu pripravil še eno veliko presenečenje. Igralca se do zdaj še nista pomerila.

Foto: Reuters

Hrvata čaka neugodni Italijan

Zanimiv dvoboj se obeta med Marinom Čilićem in Italijanom Fabijem Fogninijem. Do zdaj sta odigrala štiri dvoboje. Trikrat je bil boljši Hrvat, ki je trenutno četrti igralec na svetu.

Trenutno za četrtfinalno vstopnico že igrata Diego Sebastian Schwartzman in Kevin Anderson.