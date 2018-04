V živo: Novak Đoković se že ogreva, na delu bo tudi Aljaž Bedene

Foto: Vid Ponikvar Aljaž Bedene je trenutno daleč najboljši slovenski igralec in je tudi edini slovenski predstavnik na tem prestižnem turnirju. Ljubljančan je imel pri žrebu kar nekaj sreče, saj je za nasprotnika dobil srečnega poraženca. To je bosanski predstavnik Mirza Bašić, trenutno 92. igralec sveta. Za Bedeneta in Bašića bo to prvi dvoboj na turnirjih ATP, medtem ko sta se pred sedmimi leti pomerila na turnirju serije Futures. Takrat je bil boljši Bašić, ki je dve leti mlajši od našega igralca.

Zelo zanimivo bo spremljati dvoboj Novaka Đokovića, ki je v zadnjem času v vse prej kot dobri formi. Teniški zvezdnik je pred kratkim znova razpustil svojo trenersko ekipo in v ekipo znova povabil Marijana Vajdo, s katerim sta v preteklosti uspešno sodelovala. Je slovaškemu teniškemu trenerju uspel narediti preklop pri Novaku? Dejstvo je, da ta zagotovo ni pozabil igrati tenisa. Nole je na zadnjih treh dvobojih zabeležil tri poraze, tokrat pa ga v uvodnem krogu čaka rojak Dušan Lajović.

Come back trail : Djokovic and Nishikori warming up for their first round right now on Monte-Carlo’s centre court : pic.twitter.com/aIbnjhrf1l