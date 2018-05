V živo: Dominic Thiem brez težav v finale Madrida

Teniški globus, 12. maj

Na turnirju serije masters so v soboto na sporedu trije teniški obračuni. Med moškimi bosta na sporedu polfinalna dvoboja, medtem ko se bosta med ženskami za lovoriko udarili Petra Kvitova in Kiki Bertens.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi finalist med moškimi je Dominic Thiem, ki je v četrtfinalu presenetljivo izločila Rafala Nadala. V polfinalu je brez težav izločil Južnoafričana Kevina Andersona. Dvoboj se je končal z izidom 6:4 in 6:2 in je trajal slabo uro in pol.

Za drugo finalno vstopnico se bosta udarila Kanadčan Denis Šapovalov in Aleksander Zverev. Igralca sta se do zdaj pomerila dvakrat, obakrat pa je bil boljši Zverev.

Za madridsko lovoriko se bosta pomerili deseta nosilka Petra Kvitova in Kiki Bertens, ki je trenutno 20 igralka sveta. Igralki sta se do zdaj pomerili le enkrat. Leta 2015 je bila v Wimbledonu boljša Čehinja.

ATP:

WTA: