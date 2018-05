V živo: Bedene že v drugem krogu Rima, na delu bo tudi razglašeni Đoković

Teniški globus, 14. maj

Aljaž Bedene je v prvem krogu igral proti Gillesu Mullerju iz Luksemburga in ga prvič v karieri tudi premagal. Igralca sta se pred temj trikrat pomerila, vse tri dvoboje pa je do danes dobil Muller. To je bil sicer njun prvi dvoboj na pesku, kjer se Bedene najbolje počiti in to na koncu tudi pokazal, potem ko je 35. igralca sveta odpravil po dveh nizih (6:4, 6:4).

Aljaž je v uvodnem nizu imel že vodstvo s 4:1, potem ko je nasprotniku dvakrat odvzel servis. Ko je že kazalo, da bo Ljubljančan prvi niz brez težav pripeljal do konca, se je Luksemburžan prebudil in našemu igralcu v osmi igri vzel servis in se pozneje približal na 5:4. Zelo napeta je bila deseta igra prvega niza, ko je imel Muller štiri žogice za odvzem servisa in za izenačenje na 5:5. Bedene je uspel vse ubraniti in na koncu le dobili niz v svojo korist.

V drugem nizu je bila odločilna druga igra, ko je Aljažu spet uspel "break". To prednost je uspel obdržati vse do konca. V deseti igri je naš igralec izkoristil drugo žogico za dvoboj in se zasluženo veselil uvrstitve v drugi krog, kjer ga čaka sedmi nosilec turnirja, Južnoafričan Kevin Anderson.

Foto: Guliver/Getty Images

Đoković najprej proti Ukrajincu

Prvi dan turnirja bo na igrišče stopil tudi nekdanji prvi igralec sveta Novak Đoković. Srb, ki je v tem tednu na lestvici ATP zdrsnil na 18. mesto, bo igral proti Ukrajincu Aleksandru Dolgopolovu. Ta je trenutno na svetovni lestvici uvrščen na 13. mesto. Vseh pet medsebojnih dvobojev je dobil Beograjčan, ki v zadnjem času nikakor ne najde prave forme.

Uvodni krog igrajo že tudi dekleta. V ženskih dvojicah bo igrala tudi Katarina Srebotnik, ki igra v paru z Američanko Vanio King. Njuni nasprotnici v uvodnem krogu sta Italijani Deborah Chiesa in Alice Matteucci.

