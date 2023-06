V Wimbledonu se obetajo rekordni zaslužki

Na letošnjem teniškem turnirju za grand slam v Wimbledonu bodo podelili denarne nagrade v rekordni višini. Skupni nagradni sklad za letošnji turnir bo znašal 44,7 milijona funtov (52,3 milijona evrov), so zapisali na spletni strani All England Cluba.

Letošnji nagradni sklad je za 11,2 odstotka višji kot leta 2022 in za 17,1 odstotka višji kot na prvenstvu pred pandemijo koronavirusa leta 2019, so še zapisali. Zmagovalci in drugouvšrčeni med posamezniki in posameznicami bodo prejeli 2,35 milijona funtov (2,75 milijona evrov) oziroma nekoliko manj kot 1,2 milijona funtov (1,4 milijona evrov).

Kot dodajajo, je pri razdelitvi nagradnega sklada še naprej pomembno podpirati igralce v zgodnjih krogih turnirja. Nagradni sklad kvalifikacij se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 14,5 odstotka, medtem ko bodo posamezniki, ki bodo izgubili v prvem krogu glavnega turnirja, prejeli 55.000 funtov (64.340 evrov), kar je deset odstotkov več kot lani.

Pri dekletih bo naslov zmagovalce Wimbledona branila Jelena Ribakina. Foto: Reuters

Nagradni sklad za moške in ženske dvojice se je od lani povečal za 10,7 odstotka, za posameznike in dvojice na invalidskih vozičkih pa za slabih 20 odstotkov.

"Veseli nas, da lahko igralcem, ki letos tekmujejo na prvenstvu, ponudimo rekordno višino nagrad, saj so se na večini turnirjev nagrade povečale za dvomestno število. Naša ambicija pri tej razdelitvi je vrniti denarne nagrade za prvake in drugouvrščene med posamezniki na raven iz leta 2019 pred pandemijo, obenem pa zagotoviti zasluženo podporo igralcem v zgodnjih krogih tekmovanja," je dejal predsednik Ian Hewitt.