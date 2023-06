Teniška zveza turnirje WTT ocenjuje kot zadetek v polno

Slovenska zveza pri zasledovanju ciljev število profesionalnih turnirjev veča iz leta v leto. Leta 2021 jih je priredila tri, lani 11, letos pa jih bo 14. "Turnirji so zelo pomembni za slovenske igralce, ki se prebijajo v svet profesionalnega tenisa, saj z igranjem doma dobijo priložnost za osvojitev točk na lestvicah ATP in WTA, ob tem pa lahko tudi privarčujejo, saj vemo, kako veliki stroški so povezani z nastopanjem na turnirjih v tujini," so zapisali pri krovni slovenski zvezi.

Pri tem veliko pozornost namenjajo tekmovalnemu tenisu, samo v mladinske reprezentance investirajo 180.000 evrov, so dodali.

"Naša strategija je, da pomagamo najboljšim mladim igralcem predvsem na prehodu iz mladinskega v članski tenis ter jim tako omogočimo optimalen razvoj. Zelo sem zadovoljen z nastopi naših tekmovalk na turnirjih serije WTT, ki se počasi končuje. Res je lepo videti, kako se serija turnirjev seli iz mesta v mesto in kako s projektom podpiramo naše igralce, teniške klube, ob tem pa podpiramo tudi razvoj lokalnega športa in gospodarstva," je menil Maks Tekavec iz slovenske teniške zveze.

Tea Starc, direktorica marketinga in PR pri teniški zvezi, ter Maks Tekavec. Foto: Vid Ponikvar

Ob porastu števila turnirjev je rast vidna tudi na drugih področjih. Če je bilo leta 2018 pri Olimpijskem komiteju Slovenije registriranih 708 športnikov, jih je pet let pozneje že 880. Višje pa je tudi število Slovencev na lestvicah ATP in WTA. Leta 2018 jih je bilo 20, leta 2020 devet več, letos pa jih je 40.