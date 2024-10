V živo: oba se zavedata, da bo težko

Na teniškem turnirju serije masters v Šanghaju se med seboj merita Novak Đoković in Jannik Sinner. Dvoboj, ki so ga mnogi težko pričakovali. Đoković lovi svojo 100. turnirsko lovoriko.

Finale Jannik Sinner (Ita, 1) – Novak Đoković (Srb, 4) 2:2*

Na dvoboju je tudi Carlos Alcaraz.

Sinner & Djokovic finalini izleyenler arasında Carlos Alcaraz da var pic.twitter.com/ibPWIB9d3d — Dodikan #Tennis (@Dogukandilber) October 13, 2024

Jannik Sinner in Novak Đoković sta do zdaj igrala sedem medsebojnih dvobojev, izid pa je v korist Srba, ki vodi s 4:3. Ob tem je treba omeniti, da je Italijan dobil tri od zadnjih štirih dvobojev. Nazadnje sta igrala v polfinalu OP Avstralije, ko je bil po štirih nizih gladko boljši Sinner.

Foto: Reuters

Novak Đoković zadnja leta poudarja, kako pomembno mu je, da piše teniško zgodovino. Spisal je že kar nekaj rekordov. Nazadnje si je izpolnil veliko željo, ko je osvojil zlato olimpijsko medaljo v Parizu. V nedeljo ima eden najboljših teniških igralcev vseh časov priložnost, da doseže še en izjemen mejnik. V primeru zmage bi osvojil svojo stoto turnirsko zmago. Pred njim sta le Jimmy Connors (109) in Roger Federer (103).

"Zdi se mi, da je usoda, da se tukaj borim za stoto lovoriko. V preteklosti sem bil tukaj že uspešen in imam izjemno podporo," je v uvodu povedal štirikratni zmagovalec turnirja v Šanghaju.

Ve, da bo moral igrati svoj najboljši tenis

Če je bil v preteklih letih v finalu velik favorit, tokrat ni tako. Nasproti mu bo stal prvi igralec sveta, ki je v izjemni formi. Triindvajsetletni Jannik Sinner je v letošnji sezoni v svojo vitrino postavil šest turnirskih lovorik, njegovo razmerje zmag in porazov pa je neverjetnih 64:6.

"V zadnjem letu je v formi, je najboljši igralec na svetu in igra neverjeten tenis. Zelo je konstanten in je igralec, ki ga je treba brez dvoma premagati, še posebej na trdi podlagi. Pozna mojo igro, jaz poznam njegovo. Nisva igrala vse od Avstralije. Upam na najboljše in za zmago bom moral igrati svoj najboljši tenis," je pred dvobojem povedal 37-letni Nole, ki se zaveda, da ni favorit v tem dvoboju.

Jannik Sinner pričakuje težek dvoboj. Foto: Guliverimage

Sinner pričakuje težek dvoboj

Ne glede na to, kako samozavesten bo na igrišče stopil Jannik Sinner, se še kako dobro zaveda, kakšen nasprotnik ga čaka na drugi strani mreže in na kakšni ravni lahko igra Beograjčan. To je pokazal v olimpijskem finalu v Parizu proti Carlosu Alcaraz. Spomnimo, da ga je Španec pred tem premagal v Wimbledonu, potem pa se mu je Đoković v Franciji maščeval.

"V preteklosti sva vedno imela težke dvoboje. Zelo težko bo. To je eden največjih izzivov, ki jih imamo lahko v našem športu. Vesel sem, da v finalu lahko igram proti njemu. To je še bolj posebno in videli bomo, kako bo šlo. Mislim, da je zelo težko napovedovati," je pred dvobojem povedal prvi igralec sveta, ki si je ob koncu letošnje sezone že zagotovil prvo mesto na svetovni lestvici.

