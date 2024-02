V Sloveniji letos 27 turnirjev WTT, začelo se bo v Mariboru

Teniška zveza Slovenije bo letos s partnerskimi klubi in občinami organizirala 27 turnirjev serije World Tennis Tour (WTT), ki sodijo pod okrilje Mednarodne teniške zveze (Itf) in ki udeležencem omogočajo nabiranje točk za lestvici ATP oziroma WTA. Prvi z nagradnim skladom dobrih 55.000 evrov bo od 18. do 24. marca v Mariboru.

Dekleta bodo imela do septembra šestnajst turnirjev, moški, ki bodo startali sredi maja v Celju in Laškem, pa enajst. Po celem svetu oziroma v 70 državah bo letos skupno 1050 turnirjev WTT, na katerih Itf pričakuje, da bodo sodelovali igralci iz 200 držav.

Podpornik Teniške zveze Slovenije, Slovenske železnice, bo v okviru sodelovanja pri projektu omogočil tekmovalcem brezplačen prevoz med mesti, kjer to ne bo mogoče, pa bodo imeli tekmovalci organiziran prevoz z avtobusi.

V Mariboru počaščeni in veseli

"Gre za trajnostno naravnan projekt, ki je že vzbudil naklonjenost mnogih, saj je kot tak usmerjen v zeleno prihodnost in ponuja možnosti za številne družbeno-kulturne, športne, okoljske in turistične učinke," pravi direktor TZS Gregor Krušič. Foto: Bojan Puhek "Navedeno bo močno vzpodbudilo zanimanje, prihod, predvsem pa izdatno podaljšalo bivanje tekmovalcev ter njihovih spremljevalcev iz vseh koncev sveta. Opisani način bo omogočal enostavno, racionalno in brezplačno pot med kraji s profesionalnimi teniškimi turnirji. Gre za trajnostno naravnan projekt, ki je že vzbudil naklonjenost mnogih, saj je kot tak usmerjen v zeleno prihodnost in ponuja možnosti za številne družbeno-kulturne, športne, okoljske in turistične učinke," pravi direktor TZS Gregor Krušič.

"Poslovno-finančni model izvedbe profesionalnih teniških turnirjev je zastavljen na način, da Tenis Slovenija skupaj z STO sofinancira 75 odstotkov vseh odhodkov za izvedbo profesionalnega turnirja, preostalih 25 % pa občina. Izvajalec dogodka je lokalni klub, ki zagotovi potrebno športno infrastrukturo, tu mislim na igrišča s pripadajočimi prostori in nepogrešljivi strokovni kader za izvedbo," dodaja Krušič.

"Zelo smo počaščeni in veseli, da smo dobili priložnost za izvedbo turnirja WTT z denarnim skladom 60 tisoč ameriških dolarjev. Turnir je priložnost tudi za naše igralke, da se pomerijo z vrhunskimi igralkami in izboljšajo svoje uvrstitve na svetovni lestvici. TK Branik ima vso potrebno infrastrukturo za izvedbo tako velikega turnirja in prepričan sem, da se bomo pokazali kot dobri gostitelji," je za spletno stran TZS povedal direktor TK Branik Maribor Mate Sušac.

