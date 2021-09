V pričakovanju dveh mladeničev

V večernem dvoboju se bosta udarila šele 18-letni Carlos Alcaraz in Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je star 21 let. To bo četrtfinale z najmlajšima tekmecema na OP ZDA v zadnjih 15 letih, leta 2006 sta v četrtfinalu igrala takrat 20-letni Rafael Nadal in 19-letni Novak Đoković.

Alcaraz in Auger-Aliassime sta letos pokazala vrhunske igre, še posebej je nase opozoril Alcaraz, ki je v petih nizih presenetil Stefanosa Cicipasa, tretjega igralca sveta. To bo njun prvi medsebojni dvoboj, mnogi pa si obetajo pravo teniško poslastico.

Daniil Medvedjev Foto: Guliverimage

Pred njima se bosta v četrtfinalu pomerila Daniil Medvedjev, ki do zdaj še ni oddal niza, in Nizozemec Botic van de Zandschulp, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije. Van de Zandschulp je na turnir prišel šele z enajstimi dvoboji na turneji, pred 14 dnevi je sploh prvič pripotoval v ZDA.

"Nekajkrat sem ga videl igrati. Spomnim se, da je v Melbournu igral proti Karenu Kačanovu in imel zaključno žogico. Nekajkrat sem ga videl trenirati. Vem, kako igra, in vem, da lahko igra zelo dobro. Kolikor se bo dalo, se bom pripravil nanj," je pred dvobojem povedal Rus.