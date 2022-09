V Portorožu nagaja vreme, dvoboji šele po 15. uri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji teniškega turnirja WTA Zavarovalnica Sava v Portorožu so sporočili, da se današnji spored zaradi dežja ne bo začel pred 15. uro. Tudi reprezentanci Slovenije in Estonije v okviru II. svetovne skupine Davisovega pokala zaradi neugodnih vremenskih razmer še čakata na nadaljevanje tekmovanja.

Slovenija po dveh posamičnih zmagah vodi z 2:0 in potrebuje še eno točko za igranje v kvalifikacijah za I. svetovno skupino. Zmagi sta v Portorožu v petek vknjižila Bor Artnak nad Markom Lajalom in Aljaž Bedene nad Kristjanom Tammom.

Danes bosta v primeru izboljšanja vremena prva na igrišče stopila Bedene in Blaž Kavčič, ki se ta konec tedna prav tako uradno poslavlja od tenisa, ter se pomerila s Kennethom Raismo in Mattiasom Siimarjem. Oba kapetana imata sicer možnost opraviti menjave pred začetkom današnjega obračuna. Če Slovenija ne bo izkoristila prve zaključne žogice, sta nato predvidena še dva posamična dvoboja.

Na turnirju serije WTA v Portorožu bodo poskušali organizatorji najprej izpeljati zaostali obračun četrtfinala med Čehinjo Katerino Siniakovo in branilko naslova Jasmine Paolini iz Italije. Nato sledi zaključek tekme dvojic med britansko-rusko navezo Harriet Dart in Aleksandra Panova ter ukrajinsko-češko kombinacijo Marta Kostjuk in Tereza Martincovam. Tekma je bila prekinjena pri izidu 1:1 v nizih.

Za konec današnjega sporeda sledita še oba polfinalna obračuna. Prvi je že znan, pomerili se bosta Romunka Ana Bogdan in Kazahstanka Jelena Ribakina. V drugem Nemka Anna-Lena Friedsam še čaka na tekmico iz zadnjega četrtfinalnega dvoboja.