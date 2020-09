V Parizu 5000 gledalcev dnevno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji teniškega turnirja za grand slam v Parizu, ki se bo letos začel 27. septembra, so sporočili, da bo na tribunah igrišč Rollanda Garrosa dnevno lahko 5000 gledalcev, poroča AFP.

Pred desetimi dnevi so prireditelji predstavili možnost, da bi lahko na tribunah bilo 11.500 gledalcev, toliko vstopnic so že prodali, zdaj pa bodo morali vračati denar. Tisti, ki so že kupili vstopnice, zdaj pa bodo ostali brez njih, bodo imeli prednost pri nakupu naslednje leto.

Vstop na vsa igrišča bo dovoljen le tistim, ki so kupili vstopnice za stadion Philippe-Chatrier, ti bodo lahko obiskovali vsa igrišča.

