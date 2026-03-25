Sreda, 25. 3. 2026, 22.58
Teniški globus, 25. marec
V Miamiju znana prva polfinalista
V polfinale turnirja ATP 1000 v Miamiju se je prvi prebil eh Jiri Lehečka, ki je v četrtfinalu v dveh nizih izločil Španca Landaluceja. Prva polfinalistka turnirja WTA 1000 pa je Kazahstanka Elena Ribakina. Ta je bila v treh nizih boljša od domačinke Jessice Pegule, sicer pete nosilke turnirja v Miamiju.
ATP 1000, Miami (8,18 milijona evrov):
Četrtfinale:
Jiri Lehečka (Češ/21) - Martin Landaluce (Špa) 7:6 (1), 7:5;
WTA 1000, Miami (8,18 milijona evrov):
Četrtfinale:
Elena Ribakina (Kaz/3) - Jessica Pegula (ZDA/5) 2:6, 6:3, 6:4;