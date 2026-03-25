V Miamiju znana prva polfinalista

V polfinale turnirja ATP 1000 v Miamiju se je prvi prebil eh Jiri Lehečka, ki je v četrtfinalu v dveh nizih izločil Španca Landaluceja. Prva polfinalistka turnirja WTA 1000 pa je Kazahstanka Elena Ribakina. Ta je bila v treh nizih boljša od domačinke Jessice Pegule, sicer pete nosilke turnirja v Miamiju.