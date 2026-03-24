Teniški globus, 24. marec
Jannik Sinner postavil nov rekord v Miamiju
Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je na močnem turnirju ATP 1000 v Miamiju z nagradnim skladom 8,18 milijona evrov postavil nov rekord po številu zaporedno dobljenih nizov, ki ga je podaljšal na 26. Sinner je v osmini finala premagal Francoza Corentina Mouteta po uri in 12 minutah ugnal s 6:4 in 6:1.
Drugi igralec na svetu na jakostni lestvici ATP se bo v četrtfinalu pomeril z Američanom Alexom Michelsenom.
V ženskem delu turnirja je branilka naslova in prva igralka na svetu Arina Sabalenka premagala Kitajko Zheng Qinwen s 6:3 in 6:4. Belorusinjo v četrtfinalu čaka Američanka Hailey Baptiste, ki je Latvijko Jeleno Ostapenko v osmini finala ugnala v dveh nizih s 6:3 in 6:4.
