Jannik Sinner postavil nov rekord v Miamiju

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je na močnem turnirju ATP 1000 v Miamiju z nagradnim skladom 8,18 milijona evrov postavil nov rekord po številu zaporedno dobljenih nizov, ki ga je podaljšal na 26. Sinner je v osmini finala premagal Francoza Corentina Mouteta po uri in 12 minutah ugnal s 6:4 in 6:1.