STA

Torek,
24. 3. 2026,
6.21

Jannik Sinner teniški globus

Teniški globus, 24. marec

Jannik Sinner postavil nov rekord v Miamiju

Jannik Sinner | Jannik Sinner je na močnem turnirju ATP 1000 v Miamiju z nagradnim skladom 8,18 milijona evrov postavil nov rekord po številu zaporedno dobljenih nizov. | Foto Reuters

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je na močnem turnirju ATP 1000 v Miamiju z nagradnim skladom 8,18 milijona evrov postavil nov rekord po številu zaporedno dobljenih nizov, ki ga je podaljšal na 26. Sinner je v osmini finala premagal Francoza Corentina Mouteta po uri in 12 minutah ugnal s 6:4 in 6:1.

Drugi igralec na svetu na jakostni lestvici ATP se bo v četrtfinalu pomeril z Američanom Alexom Michelsenom.

V ženskem delu turnirja je branilka naslova in prva igralka na svetu Arina Sabalenka premagala Kitajko Zheng Qinwen s 6:3 in 6:4. Belorusinjo v četrtfinalu čaka Američanka Hailey Baptiste, ki je Latvijko Jeleno Ostapenko v osmini finala ugnala v dveh nizih s 6:3 in 6:4.

