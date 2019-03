V Miamiju bo spet "pokalo"

Novak Đoković v uvodnih dveh dvobojih ni imel težkega dela. Tokrat ga v osmini finala čaka Španec Roberto Bautista Agut, ki je postavljen kot 22. igralec turnirja. V dvoboju je favorit srbski teniški zvezdnik, ki je do zdaj že sedemkrat premagal svojega nasprotnika. V zadnjem dvoboju, tega sta igrala letos v Dohi, je bil po treh nizih boljši Španec. Ga bo premagal tudi tokrat?

Brez pravega počitka je Roger Federer, ki je v tretjem krogu premagal Filipa Krajinovića. Tokrat bo njegov nasprotnik mladi Daniil Medvedev, ki je trenutno na 15. mestu svetovne lestvice. V obeh medsebojnih dvobojih je bil boljši 37-letni Švicar.

Foto: Gulliver/Getty Images

Zelo zanimiv bo dvoboj med Nickom Kyrgiosom in Hrvatom Borno Ćorićem. Avstralec v zadnjem času igra zelo dober tenis in je optimistično povedal, da so vsi trije najboljši igralci (Roger Federer, Novak Đoković in Rafael Nadal) premagljivi.

V ženski konkurenci bodo na sporedu četrtfinalni dvoboji. Hsieh Su-Wei bo igrala proti Anetti Kontaveit iz Tajske, češko teniško igralko Petro Kvitovo pa čaka Američanka Ashleigh Barty.

ATP

WTA