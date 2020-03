Ukrepi tudi v tenisu: Položaj spremljamo vsakodnevno

"Ker nas izbruh virusa še naprej skrbi, smo sprejeli vrsto previdnostnih ukrepov. Varnost igralcev, osebja in navijačev mora biti na prvem mestu. Položaj spremljamo vsakodnevno, posvetujemo se z igralci in tudi zdravstvenimi organi," so v skupni izjavi zapisali združenji ATP in WTA.

Na naslednjih turnirjih se igralci ne bodo držali za roke z raznimi maskotami, ne bodo podarjali brisač, trakov za glavo, majic ali trenirk. Ne bodo dajali avtogramov, izogibali se bodo stikom z navijači. Pobiralci žog bodo na turnirjih dobili rokavice in med dvoboji ne bodo dajali brisače ali pijačo igralcem.

V objektih bodo postavili posebne postaje za čiščenje rok, skupne površine pa bodo dnevno razkuževali.

Prireditelji turnirja v Indian Wellsu so navijačem, ki so vstopnice kupili pred izbruhom koronavirusa, ponudili možnost vrnitve denarja, če si tekmovanje ne bodo upali ogledati, lahko pa bodo tudi dobropis za naslednje leto.

V soboto je bilo v 95 državah okuženih 150.000 ljudi, 3556 jih je zaradi virusa umrlo.

