Za lovoriko v Lyonu Sofia Kenin in Anna-Lena Friedsam

Keninova, sicer presenetljiva zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije, je po maratonskem polfinalnem obračunu premagala Belgijko Alison Van Uytvanck s 7:6 (5), 6:7 (2), 7:6 (2). Dvoboj je trajal dve uri in pol.

V finalu bo 21-letno Američanko izzvala Nemka Anna-Lena Friedsam, ki na lestvici WTA zaseda 136. mesto. V polfinalu je 26-letnica iz Neuwieda ugnala Rusinjo Darjo Kasatkino s 6:3, 3:6, 6:2 ter se drugič v karieri uvrstila v finale, potem ko je na zadnji stopnički igrala leta 2015 v avstrijskem Linzu, piše STA.

Svitolina in Bouzkova za lovoriko v Mehiki

Ukrajinka Jelina Svitolina in Čehinja Marie Bouzkova bosta igrali v finalu teniškega turnirja v mehiškem Monterreyu (225.900 evrov nagradnega sklada). Svitolina, prva nosilka in sedma igralka sveta, je po vsega 50 minutah izločila Nizozemko Arantxo Rus s 6:0 in 6:1 in bo poskušala osvojiti svoj štirinajsti turnir WTA v karieri.

Enaindvajsetletna Bouzkova, deveta nosilka, pa je v drugem polfinalu s 6:3 in 6:4 ugnala Britanko Johanno Konto, drugo igralko turnirja.

Lyon, WTA (225.900 evrov), polfinale:

Anna-Lena Friedsam (Nem) - Darja Kasatkina (Rus/7) 6:3, 3:6, 6:2;

Sofia Kenin (ZDA/1) - Alison Van Uytvanck (Bel/5) 7:6 (5), 6:7 (2), 7:6 (2)