Ukrajinec zahteva suspenz za ruske igralke in igralce

Nekdanji ukrajinski teniški igralec Aleksander Dolgopolov je v luči ruskega napada na Ukrajino zahteval tudi suspenz za ruske teniške igralce. Kot pravi, ni dovolj, da se ruski ekipi izključi iz pokala Fed in pokala Billie Jean King, ampak bi kazalo izključiti tudi ruske igralce, ki lahko na turnirjih mirno nastopajo pod nevtralno zastavo.

"Mislim, da to ni dovolj, da lahko enostavno igrajo naprej, potem ko so rekli nekaj besed proti vojni," izjavo teniškega igralca za britanski BBC povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Dolgopolov je bil pred desetletjem na lestvici ATP uvrščen celo na 13. mesto. Lani je sklenil uspešno športno pot, trenutno pa je 34-letnik v Kijevu, kjer se pripravlja na obrambo prestolnice pred rusko agresijo. Sodeloval je tudi v osnovnem tečaju o uporabi orožja, še poroča BBC.

"Mislim, da je vsak Rus odgovoren za svojo vlado in svojega predsednika," dodaja nekdanji teniški igralec. Kot pravi, osebno pozna večino ruskih igralcev, tudi trenutno številko 1 svetovnega tenisa Danila Medvedjeva. "So dobri fantje in proti njim nimam nič. Kljub temu pa sem prepričan, da je treba Rusijo izključiti iz vseh oblik športa," je še dejal Ukrajinec.

