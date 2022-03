Na vseh grand slamih odslej s podaljšano igro v odločilnih nizih

V izjavi za javnost so v združenju zapisali, da so odločitev za preizkus novega enotnega pravila sprejeli po posvetu z vsemi krovnimi teniškimi zvezami ATP, WTA in ITF. Po enem letu testnega obdobja se bodo ob zadovoljivih odzivih tako igralcev kot pristašev tenisa odločili za stalno spremembo.

Na grand slamih bo tako pri izidu 6:6 v odločilnem nizu sledila podaljšana igra do 10. Takšno pravilo so imeli v zadnjem obdobju v veljavi na odprtem prvenstvu Avstralije, medtem ko je na OP ZDA dvoboj odločila tradicionalna podaljšana igra do sedem.

V Wimbledonu so igralci v zadnjem nizu igrali do izenačenja na 12:12, nato pa je sledila podaljšana igra do deset. Zdaj bodo zadnji nizi krajši tudi na sveti travi. Največja sprememba bo doletela OP Francije. Tam so doslej igrali na razliko dveh iger ne glede na to, kako dolgo je dvoboj trajal.

Na Rolandu Garrosu se bo tudi začelo preizkusno obdobje enega leta.

